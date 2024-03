El sueño del play-off de un Langreo muy grande

UP Langreo 1 Ourense 1 UP Langreo: Adrián Torre (3); Ordóñez (2), David Fernández (2), Gonzalo (2), Dani Hernández (2), Luis Sánchez (3), Juan López (3), Iago Novo (2), Nané (2), Javi Serra (2) y Steven Prieto (2). Cambios: Joselu (1) por Nané, min. 57. Pablo Ares (s.c.) por Steven_Prieto, min. 80. Pablo Álvarez (s.c.) por Javi Serra, min. 90. Ourense: Marqueta (2); Andrada (3), Miguel Prado (2), Riki Mangana (2), Hugo Sanz (2), Jereu Ramos (2), Hidalgo (2), Álex Gil (3), Ballardo (2), Alberto Gil (2) y Di Renzo (2). Cambios: Gabri Palmas (1) por Alberto Gil, min. 73. Sergio Bernárdez (s.c.) por Mangana, min. 88. Goles: 0-1, min. 43: Andrada. 1-1, min. 77: Juan López. Árbitro: García Presa (Castilla y León). Amonestó a Nané, y a Ballardo. Nuevo Ganzábal: 800 espectadores.

Este Langreo demostró ante el Ourense en el Nuevo Ganzábal que esta temporada está capacitado para luchar por cualquier cosa. El equipo de Javi Vázquez sigue en puestos de promoción, de los que puede salir esta jornada en función de los resultados que se den, tras empatar en un gran encuentro ante el Ourense, un equipazo que llegaba como segundo del grupo 1 de Segunda Federación, empatado a puntos con el primero, el Pontevedra, con el que se está jugando el ascenso directo. Un puntazo para el equipo asturiano.

El encuentro comenzó con una primera ocasión para el Ourense tras robar un balón y lanzar una contra por medio de Di Renzo cuando apenas había transcurrido un minuto. El meta Adrián Torre aguantó muy bien y terminó desviando el balón con el pecho. El propio Di Renzo se hizo con el rechace, pero un mal control hizo que el balón se le escapara.

A partir de ahí, los dos equipos tuvieron aproximaciones a las áreas, pero sin generar demasiado peligro. Los dos venían con la moral alta tras ganar en la jornada anterior. El equipo visitante evidenció en esta primera parte ser un equipo serio y con oficio, con dos laterales de largo recorrido, como son los valencianos Álex y Alberto Gil. También cuentan con un jugador que se descuelga a la espalda del exjugador del Lanzarote Di Renzo, como es Ballardo. El Langreo, por su parte, tiró de toque corte y posesión. El entrenador local Javi Vázquez introdujo una novedad en el sistema, desplazando a la banda a Iago Novo para tapar las subidas de un buen jugador con la izquierda como Hugo Sanz.

Pero, cuando todo hacía presagiar que el resultado no se movería en el primer tiempo, en el minuto 42 Andrada con un izquierdazo desde fuera del área tras recoger un rechace, batió por la escuadra a Adrián Torre y adelantó al conjunto gallego. En la segunda parte, el Langreo busco más llegadas y, de hecho, los jugadores locales reclamaron dos manos de jugadores del Ourense dentro del área que el colegiado no vio. No desistió el Langreo en el empeño de buscar la igualada y Juan López con la derecha consiguió un gran gol en el minuto 77 poniendo las tablas en el marcador.

El Ourense, a raíz del empate, buscó centros laterales a la espalda de los centrales del Langreo y los locales buscaron peligro en internadas por la banda. El partido estuvo interesante y vistoso hasta los minutos de descuento y el Ourense, dos minutos pasado el 90, tuvo una gran ocasión por medio de Di Renzo en un remate de cabeza que salió rozando el palo con Adrián Torre ya batido, lo que metió el miedo a la parroquia local que vio peligrar un merecido punto. Un empate que permite al Langreo seguir luchando por la gloria.

