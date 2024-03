Un valiente Iván García Cortina, protagonista en el Tour de Flandes, uno de los cinco "monumentos" del ciclismo mundial

Solo unas pocas leyendas son capaces de acumular victorias en carreras como el Tour de Flandes y otros "monumentos" del ciclismo mundial (hay cinco carreras, las clásicas más importantes, que reciben este nombre). Una de ellos, el neerlandés Mathieu van der Poel, fue el que se impuso hoy en la edición de 2024. Entre los mortales, son también muy pocos los elegidos que son capaces de competir como lo ha hecho hoy el asturiano Iván García Cortina, que se desfondó en la parte final de una prueba que recorre 270 kilómetros por las carreteras de la región belga de Flandes.

Pero antes fue protagonista, con una valentía que al final pagó pero que a punto estuvo de permitirle ocupar un puesto de honor en una carrera en la que el mejor puesto de un español fue el tercero de Juan Antonio Flecha en 2008. Tan solo Imanol Erviti, séptimo, y Alejandro Valverde, octavo, han sido capaces de colarse en el top 10 de esta legendaria prueba que se corre desde 1913. Y Cortina estuvo cerca de unirse a ese selecto palmarés, pero el agarre de su bicicleta le jugó una mala pasada y le obligó a hacer un sobreesfuerzo que solo le permitió cruzar la meta en vigesimosexta posición.

El gijonés, en uno de los momentos decisivos, en la subida al Koppenberg, entró en cabeza, pero se quedó sin agarre y tuvo que echar pie a tierra. Justo en ese momento le adelantó como si fuera subido en una mota Van der Poel, al que ya nadie pudo parar en su camino hacia la meta. Pero no se rindió Cortina tras este varapalo. Pese al contratiempo, el ciclista del Movistar Team siguió entre los capos de la carrera hasta que, en la última subida al Karemont, cuando luchaba por el podium, se quedó sin fuerzas y sin opciones del ansiado top 10.

Cortina, algo frustrado, declaró al medio Relevo tras la prueba que sentía "un poco de impotencia porque en el Kwaremont me estaban pasando y no era capaz de seguir la rueda, y en el Koppenberg no tenía nada de 'grip', intentaba ir por la parte lisa pero por la lisa no había manera. Intenté bajar la presión de la rueda así rápido, a la desesperada, porque si no era ahí iba a pasarlo mal más adelante y en Kwaremont estaba muerto".

Ser protagonista no le bastó a García Cortina: "Prefiero un quinto puesto a esto, ves que te están pasando en la parte final cuando todo el mundo está muerto y tú estás más muerto todavía, muscularmente no me iban las piernas, no tenía nada de fuerzas". Terminó asegurando que sin su problema con el 'grip' en el Koppenberg quizás el final hubiera sido diferente: "Hubiera cambiado la cosa un poco, al final hubiera pasado el Koppenberg, un calentó menos que me hubiera pegado, era cuestión de fuerza, pero un calentón menos que los demás creo que se notaría".