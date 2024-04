Abraham Nóbrega, delantero del Marino: "He sufrido mucho, con el primer gol me he quitado un peso gordo"

La celebración del gol del Marino ante el Oviedo Vetusta es la prueba de la importancia del primer tanto de Abraham Nóbrega con la camiseta gozoniega. El madrileño, junto a varios de sus compañeros, se abrazó con muchos de los niños de la cantera marinista, consciente de que su tanto es clave para la lucha por la salvación. Ahora, tras quitarse esa losa, espera seguir sumando dianas para que los de Luanco puedan conseguir, un año más la permanencia. Su siguiente objetivo lo tiene claro: meterle un tanto al Avilés.

–¿Qué sensaciones tiene después de marcar su primer gol con el Marino?

–Sobre todo, lo que más he notado ha sido felicidad. Ha costado que llegase, pero bueno, por fin lo he conseguido. Esto me hace afrontar lo que queda de temporada con mucha más confianza y ganas.

–Después de anotar se le cayó alguna lagrimita.

–Sí, sí. Durante estos últimos años han pasado muchas cosas: una grave lesión, no tener continuidad, venir aquí y no meter goles a pesar de hacer buenos partidos… He sufrido mucho y al final me pude llevar el premio.

–Fue como que quitarse una losa, por lo que dice.

–Un peso bastante gordo, la verdad.

–¿Qué tal está llevando su primer año en Luanco?

–Aquí se vive genial, la verdad es que la calidad de vida es perfecta. Es la primera vez que salgo de casa, que estoy viviendo solo, y la experiencia está siendo muy buena.

–¿Cómo lleva tener que abandonar su casa tan pronto?

–Soy un chaval bastante independiente, pero se nota la falta de tus padres. Esto te ayuda a sufrir un proceso de maduración brutal, aprendes mucho. El ambiente familiar que se vive en el Marino ayudará en ese proceso.

–¿Cómo se está viendo a nivel futbolístico?

–Al llegar me costó encontrar mi mejor nivel. Con el paso de los partidos me he visto mejor, aunque ha habido momentos bajos en la temporada. Este gol me sube bastante la moral, para así afrontar de mejor manera lo que queda.

–Está cedido por el Real Madrid. ¿Cómo es trabajar en una cantera tan destacada?

–He estado ocho años dentro, empecé en alevines, y ha sido algo estupendo. Aprendí mucho. Le estoy muy agradecido al club por el trato que ha tenido conmigo, con la lesión y con todo. Es increíble.

–¿Qué lesión sufrió?

–Sufrí uan fractura de cruzado, encima siendo muy joven. La tuve en segundo año de juveniles, en uno de los años más importantes para formarse. La temporada pasada me recuperé, pero no conté con muchos minutos. Pero aún estamos a tiempo para volver a mi mejor nivel.

–¿Cómo es el paso del Real Madrid al Marino?

–Yo soy una persona que siempre se adapta muy bien a todo y me considero alguien humilde, no necesito grandes cosas. Necesito una vida tranquila y estable, poco más. Para mí, esta es una oportunidad muy grande y estoy intentando aprovecharla al máximo.

–¿El Madrid sigue en contacto con usted?

–Aquí tengo a Sardín, que trabaja en el club, y es el que más pendiente está de mí.

–Lo de ser futbolista le viene de familia. Su padre, Braulio Nóbrega, defendió los colores del Atlético de Madrid. ¿Cómo son las comidas familiares cuando se habla de fútbol?

–Ahora no vivimos juntos, por lo que no hablamos mucho de fútbol. Él le tiene mucho cariño al Atlético de Madrid, al final fue el equipo que le dio la oportunidad, pero nunca hemos tenido vacile por ese tema. No hay pique con eso.

–El próximo domingo tiene derbi ante el Avilés. ¿Cómo ve el partido?

–El equipo tiene muchas ganas de hacerlo bien. Sabemos que es una final, como todos lo que nos quedas. Sea desde el inicio o como suplente, como me tocó aportar el otro día, daré el máximo por el equipo y espero que podamos sacar los tres puntos.

–¿Cree que el Marino conseguirá la salvación?

–El equipo está trabajando bien para ello, y yo creo que nos hemos merecido mucho más esta temporada, la verdad. Mucho más. Estos partidos son una historia nueva y es lo que tenemos que hacer, vamos a puntuar lo máximo posible.

–¿Cómo se mentaliza, siendo tan joven y cedido, para la pelea que le espera?

–La ilusión que tienes de jugar al fútbol es lo que le da ese compromiso en cualquier lado en el que esté. Solo pienso en dar el 100% y en que al equipo le vaya bien, porque al final si al equipo le va bien a mi futuro también.

–¿Se imagina salvando al Marino con un gol suyo en el último partido de liga, en el último instante?

–Sería algo espectacular, pero espero que esa situación no tenga que llegar y que nos salvemos mucho antes.

