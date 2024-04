Alfonso Arias asume el reto de dirigir al equipo de Mieres con todas las consecuencias: "En el Caudal tienes la obligación de ganar todos los partidos"

Tras Luis Rueda y el recién despedido Dani Borreguero, Alfonso Arias (Los Campones, Siero, 58 años) ha tomado posesión como tercer entrenador del Caudal en lo que va de curso. Técnico bregado en el fútbol regional asturiano, Arias ha dirigido a equipos como Lenense -al que ascendió a Tercera División-, San Martín o Madalena de Morcín, entre otros, entre los que se incluye el juvenil del propio Caudal, al que ascendió a Liga Nacional. El precedente invita al optimismo.

–¿Qué tal el comienzo en su nuevo club?

–Bien, no me puedo quejar. La disposición de los chavales es buena. Solo queda seguir trabajando.

–¿Cómo están los ánimos en el vestuario?

–Bien. Al principio me encontré con caras serias, pero hablamos y una vez saltaron al campo a entrenar lo hicieron con mucha intensidad, con muchas ganas. No había nadie cabizbajo, todos tienen ganas de revertir la situación y mejorar.

–¿Qué les dijo a los jugadores en su primera charla?

–Les dije que estaban en una institución ejemplar, en un club centenario en el que muchos pagarían por jugar, y que no deben sentir la presión, que les debe servir para mejorar, y eso solo se consigue con trabajo. También les pedí a los jugadores que tuviesen tranquilidad y, sobre todo, que trabajasen mucho para que los aficionados se sientan identificados con el equipo. La gente quiere ver que cuando perdemos el balón vamos rápido a recuperarlo, que seamos intensos, que trabajamos, y a partir de ahí llegarán los resultados: hablar es muy fácil, hay que demostrar las cosas en el campo.

–¿Está ante el mayor reto de su carrera?

–Nunca me vi en una situación así, de tener que relevar a un compañero de banquillo en medio de la temporada, y menos faltando siete partidos. Es algo totalmente atípico. Lo planteo como una miniliguilla: el objetivo es ganar los siete partidos, no puede ser otro. Tenemos que pelear duro y levantar el ánimo de los más decaídos, darles confianza.

–¿Se esperaba la llamada del Caudal?

–No, la verdad. Y menos faltando solo siete partidos. Pero al Caudal no le puedes decir que no. Si te ofrecen el Caudal es muy difícil que nadie lo rechace: me costó poco decidirme, todo fue bastante rápido.

–Están a 14 puntos del play-off a falta de tan solo 21 por disputarse. ¿Ve viable pelearlo?

–Tengo que confiar en sacar los máximos puntos posibles. Cuando no dependes de ti tienes que cumplir con tu parte, y la nuestra es ganar los siete partidos que quedan. ¿Que es difícil? Todo el mundo lo sabe. ¿Imposible? Hasta que los números digan lo contrario, vamos a intentarlo. El objetivo es ganar y competir, y si no se puede dejar al menos la sensación de que podemos hacerlo bien. Es difícil, nos falta tiempo, y yo no tengo una varita mágica con la que tocar a los jugadores para que rindan al 100% como no hicieron con los otros entrenadores.

–Tres técnicos en un curso. ¿Qué está fallando?

–Acabo de llegar, hacer un juicio de valor tan pronto sería muy presuntuoso por mi parte. En estos casos lo que suele pasar es que hay una falta de confianza de los jugadores, que cuando llega el momento clave del partido cometen errores que no deben cometer. Muchos achacan lo que está pasando a la juventud de la plantilla. Pero, insisto, me faltan elementos de juicio para decir que lo que falla es esto y esto es lo que hay que arreglar. ¡Ojalá lo supiese! Estas cosas suelen ser un cúmulo de circunstancias. No solo han fallado los entrenadores: si ya ha habido tres este año, significa que si tú como jugador estás en el equipo también es culpa tuya.

–Se habla mucho del tema de la juventud que usted comenta.

–Hay jugadores que no notan la presión, pero hay otros que la soportan peor. En un equipo puntero como este estás obligado a ganar, y esa obligación afecta de una u otra forma, y eso puede ser un problema. El objetivo es que esa presión se transforme en un gran rendimiento.

–Con el equipo en tierra de nadie en la clasificación, ¿le va a costar especialmente motivar a los jugadores?

–Cuando estás en un equipo de este nivel tienes que ganar todos los partidos, esa motivación tiene que ser suficiente. Somos un equipo histórico, nuestra obligación es ganar. Con todos los respetos, no es lo mismo estar aquí que en otro club que lo tiene como objetivo y se deja ir, pero aquí eso es impensable, no lo concibo.

–Cada vez va menos gente al Hermanos Antuña.

–Es algo generalizado en todos los campos de fútbol regional. La gente viene cuando ganas, ni más ni menos. Si les das eso y un equipo comprometido, la gente va al campo. La televisión hace que cada vez estén más vacíos los campos, no es solo problema del Caudal. Intentaremos reenganchar a la afición, que vean que el equipo lucha hasta el final, que no digo que no lo hiciese antes, pero que eso venga acompañado de resultados: en el fútbol lo que cuenta es ganar.

–¿Seguirá la próxima temporada?

–No me gusta hacer planes a largo plazo. Vamos a acabar la temporada y ver qué sensaciones hay, y luego veremos.

–¿Qué Caudal veremos con usted?

–Espero cambiar la dinámica, sobre todo hacer que el equipo sea más competitivo. Intentaremos que los chavales mejoren y levantarles la autoestima, que no somos tan malos como dice la clasificación.

