El derbi comarcal, "un partido especial": así se ha vivido el partido entre Avilés-Marino

"Enfrentarse al Marino siempre es especial. A pesar de la rivalidad comarcal es un equipo al que mola enfrentarse, siempre me han caído bien". A pesar de la corta distancia que separa Miramar del Suárez Puerta, poco más de 15 kilómetros, los aficionados de ambos conjuntos no viven el duelo con una rivalidad acérrima. "Siempre nos hemos llevado bien. Nuestra gran rivalidad es con el Langreo, esos sí que nos caen mal, pero con el Marino no hay problemas", apunta Mario Rodríguez, uno de los cientos de aficionados que se dejó ver por la fan zone instalada por el club en la previa del encuentro.

"Lógicamente no queremos que ni nos ganen ni nos pasen por encima, pero el Marino siempre ha generado simpatía. Es un equipo especial. Muchos de los jugadores que han estado aquí han acabado jugando allí", comenta Sergio García, que espera que ambos equipos puedan asegurar la permanencia cuanto antes. "Nosotros ya tenemos prácticamente imposible meternos en play-off, por lo que espero que consigamos mantenernos sin sufrir. Al Marino le deseo lo mismo, ir a Miramar siempre es un desplazamiento guapo y el año que viene quiero volver", afirma.

Aunque los aficionados gozoniegos apenas se dejaron ver en la fan zone del Suárez Puerta, en los prolegómenos del encuentro muchos de ellos hacían cola en la tienda del club avilesino para sacar su entrada. "Contra el Avilés siempre presta jugar. Como la gente es toda de la comarca, se genera un ambiente diferente a otros partidos", asegura Laura Vázquez, aficionada marinista que suele visitar el Suárez Puerta "aunque en casa es mejor que no lo sepan, que son muy del Marino". Miguel Llano, por su parte, espera que este final de temporada sea tranquilo para los gozoniegos y conseguir, un año más, la perseguida permanencia. "Esta temporada nos hemos merecido más. Hemos tenido mil lesiones, pero aun así seguimos peleando por la salvación. Espero que el fútbol nos sonría y no nos dé un final trágico", señala el luanquín, que confía en el trabajo de Sergio Sánchez, su entrenador.

