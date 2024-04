El Pasek Belenos desciende a División de Honor B tras dos temporadas en la élite: el equipo de Avilés cae ante el Pozuelo (15-25)

La melé del Pozuelo fue demasiado para un Belenos que se quedó sin gas en la segunda parte, que no pudo con el empuje de los delanteros del equipo madrileño y que acabó cediendo en el último partido, el que les permitía seguir respirando o decir adiós a dos años en lo más alto del rugby español. Dos hermosas temporadas en las que el equipo de Avilés se ha codeado con los grandes, ha tumbado a muchos de ellos, ha competido a un gran nivel y ha terminado desinflándose en la recta final de una temporada complicada.

Tuvo el Belenos el apoyo de su afición en el Yayo Lamela de Avilés, más de un millar de espectadores tratando de empujar en la melé como un "gordo" más, pero no fue suficiente. Y no lo fue porque el rival estuvo por encima, especialmente en la segunda mitad, en la que el Belenos no fue capaz de sumar ni un solo punto tras acabar la primera empate a 15. El empuje de la melé madrileña en la segunda mitad fue suficiente para la victoria.

El Pozuelo ha superado su primer partido a vida o muerte, pero no ha logrado evitar el puesto de play-out. Tendrá ahora que ganar una eliminatoria ante un equipo de División de Honor B para seguir en la élite. Al Belenos le tocará pelear la próxima campaña por regresar a lo más alto del rugby español.