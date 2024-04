Un Oviedo timorato

El Oviedo de ayer, sobre todo el del segundo tiempo, fue un equipo timorato, sin espíritu; el más miedoso y nervioso de los últimos meses, más preocupado por defender que por atacar; un Oviedo más parecido al de la época de Anquela que a la de Luis Carrión. Y así le fue, mal, pero, además, a diferencia de otros partidos en los que tampoco ofreció una buena imagen, en éste hubo momentos en los que se mostró no solo incapaz de dar más de sí, si no incluso de poder intentarlo. Sí, como en épocas no muy lejanas, basta con recordar los primeros encuentros de la actual temporada.

El Mirandés, un equipo que lucha por no perder la categoría, empató en el Tartiere sobre todo porque puso más ganas, más ímpetu que los azules. No hubo más. En el segundo tiempo los oviedistas no lograron en ningún momento superar la presión, en ocasiones asfixiante, es verdad, de los burgaleses. Pero el Mirandés no es el Milán. A los asturianos les costó dar más de tres pases seguidos con sentido, hacia adelante, y el centro del campo se mostró incapaz de tranquilizar el juego.

Al Oviedo le pueden las alturas. La semana pasada sí logró en Elche desembarazarse del corsé de la responsabilidad, pero ayer volvió a verse atrapado por ella. Quedar a un punto del ascenso directo a Primera (que es lo que hubiera sucedido de haber ganado) no fue un acicate para los de casa, fue una maldición. Un paso atrás más, como cuando el club carbayón se quedaba una y otra vez a las puertas de los puestos de privilegio que dan opción a disputar el play- off.

El equipo de Carrión dio la sensación de salir al campo tras el descanso a solamente dejar que pasaran los minutos. En ningún momento apostaron los jugadores azules por lanzarse a por el segundo gol, el que les diera la tranquilidad necesaria para abordar los minutos finales sin agobios. Ahí está la diferencia con respecto a partidos similares disputados en el Carlos Tartiere. En los segundos tiempos el Oviedo, hasta ayer, siempre buscaba más. Tenía ambición. Con el Mirandés no sucedió así. Hubo algunas opciones de contraataque y se cortaron por parte de los jugadores azules, incluso en superioridad numérica, con el único objetivo de mantener el balón y de dar pases insustanciales que para nada parecen coincidir con la filosofía futbolística (al menos en teoría) de Luis Carrión.

Es evidente que al Oviedo de esta temporada no le van los equipos de la parte baja de la clasificación. En lo que resta de temporada todavía le queda enfrentarse a algunos de ellos. Son puntos indispensables para cualquier equipo con aspiraciones. Carrión debe encontrar soluciones para no volver a seguir tropezando en la misma piedra. Si no es así la ansiedad puede acabar pasando factura a la plantilla azul. También es verdad que el mal de altura está afectando a todos los conjuntos con aspiraciones y que la actual es una de las ligas de Segunda más competitiva de los últimos años, por arriba y por abajo.

