Campeonas con relevo generacional

"Las chicas no solo servimos para bailar, y eso los clubes deportivos cada vez lo tienen más interiorizado". Hasta hace no mucho, ver a una mujer compitiendo al máximo nivel era algo que solo salía por la televisión. Y en muchas ocasiones, cuando una niña pedía apuntarse a algún deporte, la danza era casi siempre su destino.

Beatriz Tenreiro, Andrea Trigo, y Erika Pérez son un claro ejemplo de que, por fortuna, estos pensamientos están evolucionando hacia una igualdad que "debería ser algo que ni nos planteáramos", aseguran las corredoras. Ellas practican sobre todo triatlones, aunque no dudan nunca en probar con otras disciplinas.

Tenreiro empezó hace veinticuatro años a jugar al fútbol. Llegó a la élite, jugando en Primera División con el Universidad de Oviedo. En 2007 se dio cuenta de que lo aprendido dentro de los terrenos de juego podía trasladarlo a las pistas, carreteras y piscinas. Por aquel entonces no sabía ni nadar ni montar en bicicleta, dos de las patas del triatlón. Ahora, con 42 años, ni se acuerda de las veces que ha quedado campeona de España. "Han sido tantas que tendría que ir a comprobarlo", dice la corredora de Corvera, a la que le gusta probar todo tipo de disciplinas, entre las que se encuentra la del "kilómetro vertical", una carrera en la que hay que correr cuesta arriba durante 1.000 metros. "Este año me presenté por probar y gané. Me han convocado con la selección asturiana", explica, orgullosa.

Una campeona que ha hecho "muchos amigos en el mundo del deporte", entre las que se encuentran sus compañeras Trigo y Pérez, dos jóvenes de 23 y 21 años, respectivamente. "Todavía sigo ganándolas, pero no sé cuánto tiempo podré mantenerlo", bromea. Tenreiro asegura que continuará corriendo hasta que las lesiones se lo permitan: "Sigo teniendo las mismas ganas".

Suele acompañarla Andrea Trigo, que ha sido campeona de Asturias junior y ha quedado subcampeona absoluta por detrás de su amiga Tenreiro. "Empecé hace trece años, al principio en cursillos de natación como extraescolares, y un entrenador que tuve me vio maneras y me dijo que probara con el duatlón", cuenta. A partir de eso, comenzó su andadura por las diferentes pruebas dentro de Asturias, entrenando en Corvera. Con el paso de los años se fue profesionalizando más, se metió en un club en Asturias y, con el tiempo, terminó pasándose a uno gallego, el Náutico de Narón. "En Galicia dan mucho más dinero que en Asturias, que me lo tenía que pagar yo todo: viajes, dietas...", explica la deportista, que ha quedado sexta a nivel nacional en distancia olímpica. Compagina toda su carrera deportiva con sus estudios de Enfermería "porque de esto, por desgracia, no se puede vivir".

Una atleta que se alegra de que las mujeres cada vez tengan más reconocimiento dentro del mundo del deporte, "cada vez somos más. Los clubes ahora fomentan el deporte femenino mucho más. Hay una etapa en la que los chicos continúan y las chicas se desapuntan. Creo que es un tema de educación. Lo tenemos muy interiorizado. Tenemos que aprender que las chicas no solo sabemos bailar", clama. "Quiero pensar que cada vez irá todo a mejor y habrá muchas más mujeres", dice.

Deporte imprescindible

Por su parte, Erika Pérez empezó con esto de las carreras de una manera similar a la de su compañera Trigo. Lo primero fue la piscina. "Fui nadadora desde bien pequeña en cursillos en la piscina de Parque Astur. Cuando abrieron la piscina de Las Vegas me apunté y seguí con cursillos. De ahí ya entré en el equipo de natación de Corvera. A partir de ahí, empezó el triatlón. Varios del equipo probamos con este nuevo deporte y la verdad que me gustó mucho, así que empecé a compaginar la natación con correr y la bici", explica Pérez, deportista desde que se quitó los pañales.

"Es algo que siempre ha estado en mi vida, es parte de mi rutina diaria como para otra persona lo es ver las noticias después de comer. Es algo sin lo que no puedo vivir, lo considero imprescindible y muy importante en mi vida. El deporte me da muchas cosas, entre ellas disciplina y responsabilidad. Me desestresa y me hace sentir mucho mejor", comenta.

Ella nunca ha tenido ningún problema en el mundo del deporte por ser una chica. Es más, se siente "en parte afortunada por ello, porque sé que muchas chicas sí que los han tenido", lamenta Pérez, que, junto a sus compañeras de competición, espera que el deporte femenino cada vez sea más relevante y sin tantos prejuicios.

Suscríbete para seguir leyendo