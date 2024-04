La histórica racha de casi año y medio sin perder en casa de un equipo asturiano: "Nuestro campo es especial"

El Praviano es un callo. Puede que no sea el equipo más alegre de Tercera –lleva solo 31 goles en 30 partidos–, pero en defensa es una roca: con solo 19 tantos recibidos, solo el Sporting Atlético, con 13, encaja menos. "Nuestra idea de juego está muy clara, y el equipo compite muy bien. Intentamos ser sólidos atrás y no encajar. A los rivales no es que les cueste marcarnos, es que les cuesta generarnos ocasiones", explica Lucho Varela, técnico del equipo de Pravia las últimas tres temporadas y uno de los principales artífices del estupendo momento que atraviesa el club, que ya se clasificó a play-off el curso pasado y que en el actual, con cinco victorias seguidas y quince partidos consecutivos sin perder, tiene a apenas tres puntos la promoción.

"Todos estamos muy contentos con Lucho. Tiene gran parte de la culpa de la buena dinámica en la que estamos. Es un poco nervioso, muy intenso y muy cercano, como si fuera un jugador más", admite el extremo Jorge Cayarga. Amén de en su consistente andamiaje defensivo, el Praviano sustenta sus opciones de repetir en las eliminatorias por el ascenso en su fortaleza en casa, donde no pierde desde noviembre de 2022 (0-1 contra el Llanes). "Santa Catalina es un campo especial en el que si dominas el juego directo tienes mucho ganado -observa Varela-. Los rivales saben que es un campo muy difícil. Jugar en casa nos da un plus mental porque somos conscientes de que no es fácil adaptarse a lo que proponemos delante de nuestra gente".

El próximo domingo, en Santa Catalina, el Praviano tiene la opción de, con una victoria, dar caza al que será su rival, el Lealtad, y situarse en puestos de play-off. A falta de tan solo tres jornadas para el cierre de la fase regular, el partido tiene aroma a final. "Es un partido vital. Todo lo que no sea ganar nos complicaría mucho lograr el objetivo", admite Varela, que se aferra a lo que, en su opinión, hace diferencial a su equipo: la actitud: "Es la clave. Los jugadores son muy solidarios sin balón, y eso es lo que nos hace ser tan sólidos".

Para superar al Lealtad, se antoja fundamental el concurso de Jorge Cayarga. El extremo pasó dos años en su etapa formativa en el Real Oviedo, uno en el juvenil y otro en el Vetusta. "Guardo un gran recuerdo –comenta sobre su etapa de azul–. Me entrenó Hernán (hermano de Michu) y tuve la suerte de jugarlo casi todo". Esta temporada, sin embargo, Cayarga admite estar atravesando un "complicado" momento de juego como consecuencia de un cambio en su situación laboral: "Trabajo a turnos, por lo que falto mucho a entrenar, y lo noto. No estoy a mi mejor nivel, pero ahí seguimos".

