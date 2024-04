Isaac del Toro, joven estrella del UAE Team Emirates: "Desde niño sueño con pelear por la general del Tour de Francia"

La Vuelta a Asturias arranca hoy (Oviedo-Pola de Lena) con un fenómeno en el pelotón. Se trata del escalador mexicano Isaac del Toro, que con 20 años ya ganó el Tour del Porvenir 2023, con dos etapas de montaña y el primero en la historia que gana también las clasificaciones de montaña, regularidad, puntos y del más joven. Esta temporada en el UAE Emiratos venció en la segunda etapa del Tour Down donde fue tercero de la general y mejor joven. A esto suma el cuarto puesto de la general en la Tirreno-Adriático y segundo joven, y el séptimo lugar en la Vuelta al País Vasco, donde ejerció de gregario para y quedó segundo entre los jóvenes.

LA NUEVA ESPAÑA estuvo ayer con la estrella de Ensenada (Bajo California), que tiene claro que "el día de mañana quiero ser un gran escalador que gane etapas de montaña y dispute generales. Mi sueño de niño es ganar o pelear por el Tour de Francia, pero tengo que ser humilde y aprender mucho de esta dura profesión. Tengo muchos ídolos, incluido en mi equipo, pero no quiero citarlos por si olvido alguno".

Sobre la Vueltina, Del Toro reconoce que "la he estudiado y sé que aquí ganaron grandes campeones como Indurain, Jalabert, Zülle, Olano, Rominger... pero no sabía del triunfo de mi paisano Raúl Alcalá (1990). Me gusta este recorrido con montaña y la primera y la última etapa serán las que marquen la carrera. Fui a reconocer la subida a El Violeo de la última etapa, que es dura, y también muy peligrosa en la bajada hacia Oviedo, sobre todo si llueve porque la carretera patina mucho". Del Toro está contento de como llega a la Vueltina: "Vengo de hacer buenas carreras en este inicio y creo que estoy en condiciones de disputarla bien. El objetivo es aprender cada día mucho de cada carrera y de esta profesión. Lucho por mejorar como es poder entrenar más y mejor, saber comer bien y también dormir y descansar lo máximo posible".

A los 7 años empezó a competir en los alrededores de su casa, pero a los 13 años dejó la bicicleta. "Me tomé un descanso de dos temporadas para analizar mejor el ciclismo y saber disfrutar de este deporte. y aquí sigo. Quiero ser un gran profesional pero también me gusta disfrutar bien de este deporte. Es lo que me preocupa ahora. Soy un fanático seguidor de muchos deportes y me vuelco ahora con el ciclismo", señala el espigado corredor americano.

Ahora mismo Isaac del Toro solo está centrado en la Vuelta a Asturias porque "mi calendario desde el inicio de temporada estaba programado hasta esta carrera. No sé que vendrá luego, lo tendré que hablar con los directores deportivos del equipo. Creo que venimos con un buen equipo y con compañeros en gran forma para afrontar esta dura carrera. Así que ahora quiero hacerlo bien en mi debú en la carrera de Asturias y luego se verá lo que me toca. Sé que esta carrera gusta mucho en España y tiene buena afición".

Suscríbete para seguir leyendo