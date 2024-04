Estos son los argumentos del Comité de Apelación de la Federación Española de Baloncesto en su increíble respuesta a la reclamación del Alimerka Oviedo

La resolución que ha tomado el Comité de Apelación de la Federación Española de Baloncesto, que insiste en la extraña decisión del Comité de Competición, tras la reclamación del Alimerka Oviedo por los dos puntos que les robaros en el partido de la LEB Oro que perdieron en Melilla (84-81) perteneciente a la jornada 20 de la liga regular es muy difícil de entender y se sostiene en un argumento tan débil como el momento en el que esa acción se produjo.

Apelación no solo insiste en algo tan discutible como que esos dos puntos no tuvieron trascendencia en el resultado final del partido -Josep Pérez lanzó el último tiro libre a fallar para intentar empatar, algo que no hubiera sucedido en el caso de tener en su haber esos dos puntos que les pertenecían- sino que se niega también a añadirles esos dos puntos que el propio Comité reconoce que pertenecen al OCB al resultado final del partido, quizás a sabiendas de que modificar el resultado final supone un reconocimiento implícito de que esa acción sí influyó en el resultado final.

Esta decisión supone un peligroso precedente en adelante, puesto que ahora las mesas de anotación, designadas por las federaciones de las regiones donde se disputan los partidos de la LEB Oro, saben que sus errores no van a tener consecuencias. Es de suponer que en la mayoría de los casos se trata de errores involuntarios, aunque de no ser así tampoco cambiaría nada.

El Oviedo Baloncesto mostró en un comunicado su malestar por la decisión que ha tomado el Comité de Apelación y no descarta seguir reclamando, siendo el siguiente paso a tomar una reclamación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD): "Desde el Alimerka Oviedo Baloncesto lamentamos manifestar no podemos estar de acuerdo con la resolución y la junta directiva estudiará en los próximos días las siguientes vías de recurso en instancias superiores", señalaban desde el club de Pumarín.

A lo que se agarra el Comité de Apelación para mantener la decisión de Competición es al momento en el que se produjo el error de la mesa de anotación, siendo el siguiente el argumento que recogen en su escrito:

"El tanteo final del encuentro es de 84-81 en contra el equipo denunciante, esto es, tres puntos de diferencia, cuando la reclamación se refiere a dos puntos. Por lo tanto, en términos absolutos el error no tiene una incidencia directa en el marcador definitivo del encuentro, puesto que el equipo vencedor seguiría siendo el mismo aun cuando se produzca la subsanación del error material. No obstante, dando en este punto la razón al club solicitante, cuando aprecia que el asunto no debe enfocarse únicamente desde una perspectiva aritmética, debemos ir más allá que la mera adición de los puntos al resultado final y comprobar el resultado.

-En este caso, hay un hecho fundamental como es el factor temporal. La jugada se produce restando 9:38 minutos para la culminación del segundo cuarto del encuentro. Esto es, restan 29:38 minutos para culminar el encuentro. Esto introduce un componente de aleatoriedad en el desarrollo del encuentro que permitiría por sí mismo neutralizar cualquier efecto del error de anotación.

-Además, a lo anterior se le añade que el club denunciante tiene, en el momento del error, una ventaja de siete puntos reales (con el error se convertirían en cinco puntos reales), siendo el tanteo parcial posterior a ese momento de 61-53 a favor del equipo local, vencedor final encuentro. Además, según se extrae del acta, el club solicitante sigue en dicha dinámica de ir por delante la mayor parte del encuentro, lo que supone un efecto añadido que neutraliza el impacto del error en el desarrollo del juego, eliminado cualquier relación de causalidad entre el error y cualquier decisión de juego que se tome desde la producción del mismo. En consecuencia, tanto el elemento temporal, como la diferencia de puntos o la dinámica del resultado, llevan a este órgano disciplinario a concluir que el error no ha sido decisivo en el devenir del encuentro y en su resultado final y que el mismo no desvirtúa en absoluto dicho resultado. En consecuencia, aun cuando de los hechos denunciados pudiera concluirse que existiera un error en el acta del encuentro, no podría aplicarse la consecuencia jurídica prevista en el artículo 95 RGYCFEB puesto que dicha situación no influye decisivamente ni desvirtúa el resultado final del encuentro".

El factor temporal es la única excusa a la que el Comité puede agarrarse para tomar una decisión diferente a la que se ha tomado en ocasiones anteriores, como en el TAU Castelló-Iberojet Palma que sí obligaron a repetir, y que difícilmente se sostiene. Parece difícil dejar al margen de esta resolución la exasperante tardanza de este Comité para tomar esta decisión, algo que hace que una posible repetición del partido supusiera un problema grave para la competición, puesto que el Oviedo Baloncesto debería desplazarse a Melilla, equipo que está ahora mismo metido de lleno en la lucha por la permanencia (el Oviedo Baloncesto tampoco está salvado matemáticamente), y la modificación de ese resultado podría tener unas consecuencias muy importantes. Sería interesante saber qué piensa de esta decisión el TAU Castelló, al que le obligaron a repetir un partido en una situación casi idéntica y que ahora está en puestos de descenso, empatado a victorias con el Melilla.