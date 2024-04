El inédito consejo de Luis Aragonés a sus futbolistas: "Siempre les decía..."

En el oficio del periodismo y en los campos de Tercera, que frecuenta desde hace más de cuarenta años, se le conoce como el Maestro Fierros. El epíteto obedece a su saber enciclopédico sobre todo lo relacionado con el fútbol regional asturiano y a su profesión de maestro, que compaginó durante muchas décadas con el ejercicio de un fotoperiodismo que aún práctica. A José Luis González Fierros (Precendi, Amieva, 1956) aún le queda cuerda para rato: sigue tirando fotos para la web especializada Futbolasturiano.es, y mantiene la ya mítica sección en Onda Cero donde cada miércoles disecciona la jornada del fútbol modesto. Su labor le ha valido el reconocimiento, en forma de homenaje, de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA).

–Toda una vida dedicada al fútbol, pero nació en una localidad sin equipo. Vaya paradoja.

–Amieva es muy verde, muy bonito, pero muy abrupto. Ahora, juraría, no llega ni a los 700 habitantes (tenía 675 en 2018), ha habido mucha emigración. Con siete años me marché con mi familia a Cangas de Onís, y desde los siete vivo en Oviedo.

–¿Fue en Oviedo donde se aficionó al fútbol?

–Yo me aficioné por el Cánicas. La gente me dice que si soy del Sporting, del Oviedo… ¡pero mi equipo es el Cánicas! Este año hemos (sic) ascendido a Segunda Asturfútbol y estoy encantado. A ver, llevo en Oviedo más de cincuenta años, algo me tira el Oviedo, pero no soy antisportinguista. Me gusta el fútbol desde bien joven. Hace muchos años, entre Eugenio Prieto, otros tantos y yo, hicimos un equipo, las Águilas del Naranco, y recuerdo que para poder comprar las camisetas rifamos un pollo. Por aquel entonces había muy pocos equipos federados, y se jugaban retos entre barrios: los de Vallobín contra los de Naranco, los de Buenavista contra los de Vallobín, y así. Jugábamos en praos (sic), y a veces venía el paisano que era duelo del prao (sic) y teníamos que salir corriendo.

–¿Qué tiene el fútbol regional que tanto le atrapa?

–El fútbol regional es el fútbol con mayúsculas. Mi techo en el fútbol es la Tercera, siempre me gustó hacer este fútbol y siempre me gustó la gente de este fútbol: las personas que tiran de equipos modestos para mí son como dioses. Son gente que merece la pena, muy llana, muy sencilla. Es raro el fin de semana en el que alguien no me pregunta en un campo: «Oye, Fierros, ¿cuándo lo dejes (sic)?». Y yo siempre respondo: «¿Es que me quieres echar?» (se ríe). Tengo 78 años, sé que soy mayor, pero estoy a gusto a gusto en este fútbol, que es el que me gusta.

–El fútbol ha cambiado mucho desde que empezó…

–Sí, ha cambiado mucho. Antes se jugaba en campos embarrados. Asturias es eso: barro, agua… eso era el fútbol auténtico. Mire, los campos son mucho mejor ahora, hay más equipos, más licencias… y, sin embargo, antes salían muchos más jugadores en Asturias. Recuerdo, hace años, un partido del Oviedo en Burgos en el que jugó con once asturianos.

–También ha cambiado, y no poco, el oficio de periodista deportivo. ¿Cómo se ha ido adaptando?

–Veo avances muy importantes. Cuando llegó el fax aquello fue lo más, y ahora ya nadie se acuerda del fax para nada. Yo casi no he vivido la época del móvil estando la redacción de un periódico, y eso para mí hubiese sido tremendo. Poder llamar a un entrenador para hablar con él en la previa de un partido, que me mandase un WhatsApp con la convocatoria… imagínese, hubiese sido la leche. El tema de las fotos también cambió mucho. Antes tenías que revelar y positivar, y ahora metes una tarjeta en el portátil y mandas las fotos directamente. Recuerdo meterme en el baño de los hoteles, apagar las luces, encender una bombilla roja e ir tapando las rendijas con toallas para mandar las fotos…

–La relación de los periodistas con los futbolistas tampoco es la que era. Usted, que cubrió al Oviedo en su etapa en Primera División, lo sabrá bien.

–Los jugadores eran muy cercanos. Iba a los entrenamientos del Oviedo y me encontraba gente llana y asequible. Ahora son los clubes los que eligen quién habla, y antes llegabas al entrenamiento y le decías a fulanito: «Oye, quiero hablar contigo, y hablabais». Janko, por ejemplo, era muy simpático. Le pedía una entrevista y me decía: «¡Pon tú quieras!» (sic). Y le respondía: «¡Pero cómo voy a poner lo que yo quiera!». Siempre dije que lo peor del fútbol son los futbolistas. Me refiero a los top, eh. Los endiosamos demasiado. Creo que un futbolista no debe ganar más que un cirujano. Pero si alguien se lo paga…

–Y los entrenadores. Usted trató con Luis Aragonés, Vicente Miera…

–Eran gente muy próxima a los medios, y los respetábamos porque eran muy sinceras. Eran muy humanos, era muy bonito tratar con ellos. Lo que funcionaba muy bien, sobre todo en el Oviedo, era el compañerismo entre las distintas personas que cubrían la información del equipo.

–¿Alguna anécdota con Aragonés y Miera?

–De Luis recuerdo mucho que les decía a los jugadores: clin, clin, caja. Él quería lo mejor para ellos, quería que ganasen dinero, siempre les decía que la vida de un futbolista era muy corta y que lo que había que hacer era poner el cazo: siempre miraba por los jugadores. Miera tenía fama de ser muy seco, pero teníamos mucha afinidad. Aún le veo de vez en cuando.

Luis Aragonés, durante su etapa como entrenador del Oviedo antes de un partido contra el Barcelona en el Carlos Tartiere. / Nacho Arce Orejas

–¿Es optimista con respecto al futuro del periodismo deportivo?

–Lo veo muy negro. La Liga de Fútbol Profesional (ahora denominada LaLiga) quiere manejar toda la información. Te dicen a quién entrevistas, a qué hora y dónde. Antes llamabas a uno a casa y charlabas con él de lo divino y lo humano, ¡y no se moría nadie! Están coartando la libertad de expresión.

–En tantos años en los campos le habrá pasado de todo.

–Tengo muchas anécdotas. Recuerdo un partido en Noreña en el que se me quedaron las llaves dentro del coche. Pitaba un árbitro que se llama José Luis, le llamaban «el Máquina». En mitad del partido, salió el balón de banda y le pregunté: «José Luis, ¿dónde tienes las llaves del coche?». Me dijo que en el bolsillo derecho del pantalón, en la caseta. Las cogí, abrí mi coche y, otra vez en mitad del partido, le avisé de que le había dejado las llaves donde estaban. Me preguntó que para qué las quería, y le contesté: «¡Pues para abrir mi coche, que es del mismo modelo que el tuyo!».

–¿Y además?

También recuerdo un partido de Copa del Rey en el viejo Ganzábal, cuando era de hierba natural, que jugó el Langreo contra el Athletic de Bilbao. Un aficionado colocó una ikurriña en una de las vallas del estadio, y un gracioso le prendió fuego con un mechero. Hubo barullo, voló una litrona desde uno de los fondos y me dio a mí en la cabeza. Me hizo sangre, pero seguí trabajando, ¿eh? Hice mis fotos, mandé la crónica y luego ya me llevó un compañero a la casa de socorro a que me pusieran tres puntos de sutura. Pero yo en los campos me siento como en casa, me tratan muy bien en todos los sitios a los que voy.

–¿Goza de buena salud el fútbol regional asturiano?

–Se ha arreglado un poquitín ahora la Tercera. Cuando hicieron una Tercera de dieciséis equipos, dije que era la muerte: no podía ser que los equipos parasen de jugar el 23 de abril y no volviesen hasta septiembre, era tremendo. Ahora, con 18 equipos, pues bueno… Lo que creo que es una aberración muy grande es la Segunda Federación. Si antes la Segunda B era la tercera categoría, ahora esta Segunda Federación es la cuarta, y si antes de 20 equipos bajaban cuatro ahora de 18 bajan cinco. Será una forma de que haya más cambios, pero me parece…

