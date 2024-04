La lucha contra los elementos de un equipo asturiano: "Acabamos de entrenar a las 22.30 horas y a las 7 de la mañana estamos cogiendo un bus..."

Después de perder contra el Avilés (3-1) el pasado fin de semana, el Covadonga consumó su descenso a Tercera tras una estadía efímera, de tan solo un curso, en Segunda Federación. El viaje fue igual de fugaz que en la temporada 2020/21, cuando los de Teatinos se estrenaron en la extinta Segunda División B. Con el presupuesto más bajo de su grupo –solo comparable con el del cántabro Cayón–, perder la categoría entra dentro de lo lógico para el Cova; eso, sin embargo, no convierte el descenso en indoloro. "Se veía venir. Llevábamos todo el año abajo, pero siempre sueñas con salvarte. Fue un palo muy grande", asegura el capitán Asier Gomes.

Gomes, que apura su cuarto curso en el Cova, es de los pocos supervivientes de la plantilla que alcanzó la Segunda B hace cuatro años. "Aquella Segunda B era más potente que esta Segunda Federación –reflexiona–. Estaba el Burgos de Saúl Berjón, una Cultural Leonesa de muchísimo nivel… Ese año hicimos menos puntos, fue diferente. Esta vez competimos casi todos los partidos hasta el final". Para el centrocampista ofensivo, el equipo hubiera agradecido contar con jugadores más bregados en la categoría: "Quizá pecamos de inexpertos. Tenemos mucha gente joven, e igual por eso nos costó tanto competir al principio". Uno de los momentos más traumáticos de la temporada fue la destitución del técnico que consiguió el ascenso para el Cova, Manolo Simón. "Tomar una decisión de esta índole nunca es agradable, sobre todo cuando se trata de una persona que no se lo merece. Pero en el fútbol la cuerda se rompe siempre por el mismo lado", admite Alberto Palacio, vicepresidente. En sustitución de Simón llegó –mediada la competición y con el Cova a seis puntos de los puestos de permanencia– David González, promocionado desde el División de Honor y que, a sus 34 años, nunca había dirigido a un equipo senior.

Lo cierto es que los números avalan el relevo en el banquillo: mientras que con Simón se sumaron 12 puntos en 17 jornadas, González apila 17 en dos encuentros menos. "Nos tuvimos que adaptar rápido al nuevo entrenador. Afortunadamente, David es de la casa y muchos ya sabíamos cómo funcionaba. Los cambios a veces son necesarios, pero no sé si era el momento", se cuestiona Gomes.

El propio González no contaba con ser elegido para reemplazar a Simón. "Fue totalmente inesperado", reconoce el técnico, que dice estar aprovechando estos meses en Segunda Federación como un "máster avanzado" ("he aprendido muchísimo, no hay curso ni título que te enseñe lo que estoy aprendiendo") y que aún mastica la frustración de sentir que el fútbol no ha sido del todo justo con sus muchachos. "Nos faltó algo de fortuna en momentos concretos", se resigna.

"Con David estamos encantados, pero debemos sentarnos y poner las cosas encima de la mesa. Si todo va bien, no creemos que haya problema en que siga", explica Alberto Palacio acerca del futuro de González. La decisión de mantener al técnico encajaría en la política continuista del club: continúan catorce jugadores del plantel del pasado curso, circunstancia no tan habitual en categorías como Segunda Federación. Más allá de la inexperiencia y la poca fortuna a la que aludía González, el factor principal a partir del que se explica el descenso del Cova es la falta de recursos económicos. La precariedad, relata Palacio, se ha hecho notar en el día a día durante la temporada: "Tenemos muchas limitaciones. Somos de los pocos equipos que entrenamos todos los días a las 20.30 horas, porque muchos de nuestros jugadores tienen otros trabajos. Ha habido viernes en los que hemos acabado de entrenar a las 22.30 horas y a las 7 de la mañana del día siguiente estábamos cogiendo un autobús para ir a jugar a Guijuelo o a Ourense. En el primer partido de la temporada, en Aranda de Duero contra la Arandina, viajamos por la mañana, jugamos a las seis de la tarde, acabamos a las ocho y llegamos a Oviedo a las 2 de la madrugada. Y al día siguiente por la mañana, todos a trabajar".

