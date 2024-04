Pelayo Sánchez: "No tuve las mejores sensaciones"

El asturiano Pelayo Sánchez, del Movistar Team, tuvo un día complicado que consiguió solventar en parte por su conocimiento del terreno: "Fue una etapa muy dura, por el recorrido y por el día que nos salió; ahora, a intentar recuperar y a por los próximos días; por nuestra parte, las piernas no fueron las mejores, no tuvimos nuestro mejor día"

En su caso concreto, reconoce que "las sensaciones no fueron las mejores, uno siempre quiere más, y habrá que intentar darle la vuelta en estos dos días que nos quedan". Una jornada en la que ya empezó mal: "Fui todo el día en dificultades, no me encontré muy bien". La dura competencia del UAE terminó de complicar la jornada: "En Tenebreo, el UAE fue minando la fuerza de la gente y en El Cordal dio el estacazo final", explicó el de Tellego.

Aun así, Pelayo no tiró la toalla para mantener sus opciones y seguir luchando: "Intentando seguir peleando, conozco las carreteras, en los descensos aproveché para recortar algo de distancia, manteniendo las opciones vivas, a ver qué podemos hacer".

En cuanto a la etapa de hoy que acaba en Ribadesella, Pelayo espera estar en mejores condiciones: "A ver cómo están las piernas y cómo amanece el cielo". La dureza, eso sí, la tendrán que poner ellos: "Los que hacemos las etapas duras somos nosotros; a ver si hay movimientos desde lejos y podemos intentarlo".