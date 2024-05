Una lucha que sigue costando: "Este caso ha de hacer reflexionar a quienes gobiernan para actuar y apoyar a Beatriz"

Beatriz Manchón (Sevilla, 1976) presenta uno de los palmareses más lustrosos del piragüismo nacional. Es tres veces campeona del mundo, a lo que se añaden 22 medallas en campeonatos de Europa -seis de ellas de oro- y cuatro participaciones en los Juegos Olímpicos (Atlanta 96, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008). En 2016, ya retirada de la alta competición, se planteó su último gran reto: participar en el Descenso del Sella.

Manchón pretendía compartir embarcación con el maliayés Manuel Busto, también piragüista profesional y amigo "de toda la vida" de la sevillana. Al ser hombre y mujer, les correspondía competir en una embarcación mixta. Sin embargo, optaron por inscribirse en la modalidad K2 masculina senior. "Pero, al ir a inscribirnos, el CODIS (Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella) nos dice que no, que tenemos que ir como mixtos", recuerda Manchón. En aquel entonces, la carrera mixta, que concluía en el ferrocarril de Llovio, abarcaba menor distancia (15 kilómetros) que la masculina, de 20, que culminaba en Ribadesella. Además, las embarcaciones mixtas salían quinientos metros más atrás que las senior.

Manchón y Busto se aferraban al apartado D del artículo 3 del reglamento en virtud del cual la Real Federación Española de Piragüismo regía, en 2016, la Liga de ríos y maratones, que dice así: "Las mujeres podrán competir en embarcaciones mixtas en categorías de hombres, siempre que no compitan en embarcación doble femenina: categorías: senior, junior y cadete". Pero el Descenso no dio su brazo a torcer tampoco en 2017, cuando Busto y Manchón hicieron una nueva intentona.

"El CODIS decía que nosotros queríamos una ventaja competitiva con respecto al resto de participantes de la categoría mixta, pero lo que queríamos saber era hasta dónde hubiéramos podido llegar compitiendo en igualdad de condiciones con el resto. No hay nada más paritario que eso", asegura Manchón. Ante la nueva negativa de los organizadores del Descenso, el binomio decidió acudir a la justicia. Fueron a la Audiencia Nacional y, tras pasar también por el Tribunal Supremo, el caso fue derivado al Juzgado de primera instancia de Cangas de Onís, que en 2022 falló en su contra aduciendo, entre otras cuestiones, que competir contra hombres podía poner en riesgo la integridad física de Manchón y que, asimismo, se estaría incurriendo en un caso de discriminación contra el resto de mujeres palistas. "El juicio me sorprendió. En vez de imponerse el sentido común, se aceptaron testimonios como el de Mara Santos (20 veces campeona del Descenso en K1 y K2), que dijo que ella no se pondría en una salida con hombres porque la pasarían por encima". Sobre la cuestión de la discriminación, Manchón también discrepa con la sentencia: "No estaría discriminando a nadie. Al revés. Se trata de darle la opción a las mujeres de competir más adelante".

Una vía agotada

Tras la sentencia de Cangas de Onís, Manchón y Busto recurrieron a la Audiencia Provincial, cuya resolución, aunque admite que la norma de la Federación Española puede ser "confusa", tampoco les fue favorable y les condenó a pagar 3.500 euros en costas de primera instancia. Ahora, casi dos años después de esa sentencia, el CODIS exige el pago de mil euros más por gastos de procurador. Manchón da por agotada la vía judicial, alegando un "desgaste" después de tantos reveses en los tribunales. "Sigo entendiendo que lo que hemos hecho es justo, está bien y es lo que había que hacer. El Principado sigue subvencionado el Descenso, nadie ha ido más allá y ha exigido unas normas más integradoras. No nos arrepentimos de nada, sigo pensando que tenemos razón. A la sociedad y a la Justicia le queda mucho para llegar a una igualdad efectiva", lamenta. Y apostilla: A la hora de la verdad, todo el mundo está más pendientes de que puedan participar mujeres transexuales y del autopercibirse de una forma u otra que del hecho de que una mujer pueda tener cierta ambición a nivel competitivo que se salga un poco de la norma".

Uno de los principales apoyos con los que han contado Manchón y Busto durante estos años de infructuosa lucha ha sido el de la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional (AMDP), del que forma parte Laura Tuero, asesora de Podemos en la Junta General del Principado.

"El caso de Bea Machón no era una cuestión personal, no lo ha sido nunca. Es el valiente ejemplo de reivindicar la igualdad de todas las mujeres en el deporte. Beatriz Manchón es una de esas mujeres que representa el esfuerzo, ya no sólo en el deporte, sino por mejorar la vida de todas nosotras", expone Tuero, que lamenta el "coste económico y personal" que ha tenido que enfrentar Manchón. "Ha de hacer reflexionar a quienes gobiernan para actuar y apoyar a Beatriz", concluye.

