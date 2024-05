El Motive.co Gijón de balonmano se quita la presión

El Motive.co Gijón llegó a la fase de permanencia en su mejor momento de la temporada. Dos victorias en dos jornadas le aseguran su continuidad en la máxima categoría del balonmano femenino nacional tras una temporada que no fue la que esperaban sus aficionados. La victoria que aseguraba la permanencia tuvo una protagonista especial, la joven portera Aida Fernández, que precisamente ese día cumplía 20 años. Su actuación en la segunda parte fue clave para frenar el ataque del Rocasa y para contagiar a sus compañeras que lograron remontar siete goles de desventaja con un parcial en esa segunda parte de 15-8. Al final del encuentro hubo celebración y Aida fue manteada por sus compañeras.

Celebrar una permanencia es reflejo de lo sucedido a lo largo de la temporada, que empezó mal hasta el punto de que el Motive.co Gijón no logró la primera victoria hasta la novena jornada. La mala racha continuó tras esa victoria, ya que de nuevo tuvieron que pasar otras 9 jornadas para conseguir la segunda.

En medio hubo un cambio de entrenador y Alfredo Rodríguez sustituía a Guillermo Algorri. El técnico gijonés trabajó especialmente el aspecto defensivo y también la mentalidad del equipo amén de algunos cambios en los roles de las jugadoras. El resultado fue dos nuevas victorias antes de acabar la fase regular y las dos que llevan en la fase de permanencia. Éstas les garantizan seguir en la élite y poder ponerse desde ya a planificar la próxima temporada.

No es que el club gijonés no lo estuviera haciendo; de hecho, ya comunicó la renovación de tres jugadoras, la portera Aida Fernández y las laterales Liza Chiagozie y Carol de Silva, así como el primer fichaje, la noruega Silje Nilsen. Hay varios contactos más tanto para renovaciones como para incorporaciones, pero todos estaban supeditados a que el equipo lograra la permanencia. Es de suponer que conseguida esta todos ellos se rubriquen y se conozcan. También se sabe que Lorena Zarco y Rocío Rojas no seguirán en el equipo y que habrá varias bajas más.

Asegurada la permanencia, la temporada no acaba para el Motive.co Gijón, que mañana vuelve a jugar. Lo hará en la cancha del Elda, equipo que le ganó los dos partidos de la liga regular y con el que está empatado a puntos. Alfredo Rodríguez no quiere relajación alguna y pone deberes a sus jugadoras: "hay que tratar de ser los mejores de la fase y acabar en la novena posición".

