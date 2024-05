Carlota cumple otro sueño

Carlota López sigue marcándose objetivos y cumpliéndolos gracias al baloncesto. Esta mierense, de 18 años, cruzó el charco hace un año para estudiar y jugar en la Putnam Science Academy, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, un instituto en el que ha sido una de las mejores jugadoras de su competición, lo que le ha servido para poder continuar allí realizando estudios superiores y jugando para el equipo de la Universidad Monroe College, en Nueva York.

"Ha sido una experiencia muy buena, no me lo esperaba, iba con algo de miedo porque es un baloncesto diferente", explica la jugadora en conversación telefónica desde Estados Unidos. Lo que se ha encontrado, sobre todo, es que allí el deporte es "más serio": "Hay mucho trabajo físico, de gimnasio, te levantas a las seis de la mañana, a veces nos sacaban a correr fuera, con temperaturas que podían llegar a ser de menos cinco grados, otros días era trabajo de cancha", añade.

Todo eso le ha servido para evolucionar en el aspecto físico: "He dado un cambio grande". Carlota ha sido, además, una de las jugadoras más destacadas de su equipo, que fue tercero en la National Champions: "He sido la capitana, la máxima anotadora del equipo y me eligieron en el mejor quinteto de la competición", explica.

La mierense empezó a jugar al baloncesto en casa, en Mieres, pasando después a jugar en el equipo del colegio Ecole y después con la Atlética, en Nacional. Tras dar el gran paso de jugar en Estados Unidos, ahora Carlota López se traslada a dos horas y media de distancia de su actual lugar de residencia, las que separan Connecticut de Nueva York. "Es además un clima similar", añade esta habilidosa base mierense.

"El proyecto me gusta, la entrenadora me aseguró que voy a jugar y tener minutos, tengo muchas ganas", explica. En lo referente a los estudios, va a comenzar a hacer Enfermería, una carrera con prestigio en la Universidad a la que se va a incorporar. Unos estudios que duran cuatro años, aunque a los dos, si lo considera oportuno, puede cambiar de centro universitario para pasar a jugar en otro equipo.

Este sueño es posible gracias a que Carlota se ha ganado una beca, puesto que pagarlo de su bolsillo es muy caro: "Son 54.000 euros y me dan la beca completa; cuando me lo dijeron no me lo creía, llamé corriendo a mis padres", cuenta. A partir del próximo curso pasará a vivir en una residencia en Nueva York, con la pista de baloncesto debajo de la que será su nueva casa, y muy cerca también de donde recibirá sus clases.

Vivir en Nueva York es otro de los alicientes a esta aventura estadounidense de la jugadora de Mieres: "s una ciudad en la que no te aburres, me gusta mucho". El próximo mes de junio volverá a casa, a Mieres, por lo que pueda pasar hará la prueba de acceso a la Universidad, y en agosto estará de vuelta en un país donde el baloncesto es una forma de vida. Como lo es para esta mierense que vive pegada a un balón.

