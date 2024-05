"No firmo ningún resultado, quiero seguir el plan que hemos trabajado"

El Avilés encara este fin de semana su primera prueba crucial. Se enfrentará a domicilio al Manchego de Ciudad Real mañana a las 12 horas en el partido de ida de una eliminatoria de play-out que servirá para dilucidar quién permanece en Segunda Federación. Además, lo hará a las órdenes de Javi Rozada tras la destitución el pasado martes de Manolo Sánchez Murias. Un entrenador que no firma "nada" y que espera hacer un buen partido, sabiendo que hay "mucho en juego".

"El equipo está bien y con las ideas claras, conscientes de lo que nos encontraremos. Estamos preparados para la batalla", dijo el nuevo técnico blanquiazul ayer en rueda de prensa antes de viajar junto a sus futbolistas a Ciudad Real.

"He intentado transmitirles mi sello, tanto de conceptos como de lo que quiero en las diferentes fases de juego. Estoy contento por cómo ha ido transcurriendo la semana y estoy motivado para el partido", aseguró Rozada, que se sorprendió al encontrarse a un Avilés "muy comprometido". "Tienen muy buena disposición y mucha actitud".

"Veo a la plantilla preparada para el partido del domingo (por mañana), que es lo que me preocupa. No me he fijado en los onces de las anteriores jornadas, pero seguro que habrá cambios", sostuvo el nuevo técnico, que "seguro" hará cambios, pero que de momento no quiere mostrar sus cartas.

Respecto al rival, nada más que respeto por parte de Rozada. "Espero al Manchego muy intenso, con un nivel de confianza altísimo que intentará apretarnos en muchos momentos del partido. Sabemos que tendremos que diferenciar los diferentes tiempos porque llegan trabajados. Han perdido un partido de los últimos diez. Tenemos el máximo respeto porque sabemos de su dinámica", indicó respecto al Manchego. "Seguro que tienen algún punto débil y en eso hemos trabajado. Destacan como equipo. Tienen un jugador holandés que mueven mucho el equipo. Tienen buenos futbolistas por las bandas. Aprieta mucho en las pérdidas y son muy valientes. Estaban en una situación de impagos y lo han conseguido salvar. Dice mucho de ellos", elogió.

El Avilés se la juega a ida y vuelta. El resultado del partido en Ciudad Real no será definitivo respecto a la permanencia, pero definirá la mitad del camino. Rozada no firma nada porque sabe que el resultado puede varias mucho si se tienen en cuenta todos los factores. "En estas eliminatorias nunca se sabe. Igual empatas y vienes aquí y por la presión perdemos. Igual pierdes allí y remontas aquí. No firmo nada, firmo hacer el plan de partido y estoy confiado en el plan de esta semana. Sé que la afición lo siente y no es cómodo para ellos. Pero nos centramos en lo nuestro", dijo el nuevo técnico del equipo de la Villa del Adelantado.