La derrota más dulce del Alimerka Oviedo Baloncesto: acaba una gran temporada del equipo carbayón (61-75)

Del último partido de la temporada del Alimerka Oviedo Baloncesto, el que perdieron ayer ante el Estudiantes, se puede decir que al equipo local le faltaron los puntos de Demetric Horton, físico por la indisposición de algunos jugadores, con problemas estomacales, y que enfrente había un histórico del baloncesto español, con más talento, que acabó llevándose una victoria que, no hay que engañarse, fue lo menos importante de la noche.

Y es que de este partido hay que quedarse con otros cosas, con la espectacular actuación de Hugo López (12 puntos y 13 rebotes), con la canasta final de Jorge Arias, un juvenil formado en el Oviedo Baloncesto que se llevó uno de los aplausos más grandes de la noche. Y no es cualquier cosa porque ayer, en Pumarín, se aplaudió mucho, y con mucho sentimiento. A los jugadores, que, con más o menos éxitos, se lo han dejado todo para que este equipo, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, siga una temporada más en la LEB Oro; a Oliver Arteaga, excapitán que estuvo a pie de pista en un recinto en el que luce resplandeciente su numero 12; y, sobre todo, a un tipo que ha dejado mucha huella, Héctor Galán, al que obligaron a decir unas palabras al término del encuentro y al que los aficionados que abarrotaron el pabellón de Pumarín aplaudieron hasta que las palmas de las manos se les empezaron a poner moradas. No es para menos. El todavía director general y deportivo del club de Oviedo lleva veinte años dando argumentos a la ciudad y a la región para que se acerque a disfrutar del baloncesto. Que su legado ha dejado huella quedó más que demostrado.

Por todo eso es complicado hablar del partido. Y eso que tuvo interés, sobre todo en la primera parte, en la que al OCB le aguantó el gas y pudo competir de tú a tú con el conjunto madrileño. Hizo mucho para que así fuera Hugo López, metiendo manos por todas partes en defensa, atrapando rebotes imposibles y anotando cerca del aro. No estaba Horton, que quizás hubiera permitido al equipo irse más allá de los 61 puntos con los que acabó, pero se vio a un equipo entero, competitivo y con ganas de agradar al público que lleva toda la temporada apoyándolos.

En la segunda parte, sin ese acierto y con menos frescura para ganar casi siempre esas batallas que precisan más de piernas que de talento, la ventaja del equipo madrileño fue creciendo, yéndose por encima de los diez puntos y haciéndose ya inalcanzable para los de Pumarín. Quizás otro día merecería un capítulo de esta crónica la actuación arbitral, pero no en un día como éste, a lo largo de la temporada ya han demostrado sobradamente que si hay algo que no está a la altura de la competición es el trío que forman los colegiados en cada encuentros, salvo escasas excepciones. Ayer en Pumarín lo volvieron a corroborar, pero no merecen ni un poco de protagonismo.

La derrota del OCB es lo de menos porque el trabajo estaba ya realizado. Lo que ha hecho esta temporada el equipo lleva al optimismo, sobre todo si se logra mantener a una base de jugadores, pero también el camino recorrido debe servir para corregir algunos errores, para tratar de ser un equipo más sereno en algunas situaciones de los partidos que han provocado derrotas que han alargado el momento de sellar la permanencia y han impedido que la de hoy fuera quizás una lucha por el play-off. Hay mimbres para, al menos, seguir pasándolo tan bien como se ha pasado esta temporada.

