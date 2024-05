"Vete a la cocina", "turco, hazme un kebab, "p... negro": la dura rutina de los árbitros extranjeros en Asturias

A Natalia Evtushenko (Moscú, Rusia, 27 años) le resultó relativamente sencillo adaptarse a España. Llegó con su madre, recién divorciada de su padre, a Gijón siendo una cría de apenas diez años. Hizo rápidamente amigas, la gente le trataba bien e incluso mostraba interés por su cultura, hasta el punto de que sus compañeras, recuerda, le pedían que les enseñase a hablar en ruso.

En la vida feliz de Natalia en Gijón, el fútbol no existía. No le interesaba, lo ignoraba. Hasta que, a los dieciocho años, fue a ver arbitrar a su novio. "Él me propuso hacer las pruebas. Las pasé y entré", cuenta Evtushenko. En la década que lleva dirigiendo partidos en Asturias, su madre solo ha ido a verla una vez: aguantó media hora en el campo, se marchó y juró no repetir la experiencia.

"Más de una vez -denuncia Natalia- he recibido insultos machistas. Curiosamente, me suele pasar en partidos de fútbol femenino. Hay aficionados y aficionadas que me gritan, por ejemplo, que me vaya a la cocina. Es gracioso, porque lo dicen mientras sus hijas están jugando al fútbol: ¿No tendrían que irse a la cocina ellas conmigo?".

Hernán Ramos. / Marcos León

De la cultura del insulto, tan enraizada en el fútbol y que sufren con especial intensidad los árbitros, pueden dar buena cuenta los miembros extranjeros del colectivo que pitan cada fin de semana en los campos de Asturias. Es habitual, como en el relato de Evtushenko, que las descalificaciones viajen de la grada al césped. Hernán Ramos (Portuguesa, Venezuela, 19 años) ha vivido infinidad de situaciones similares en partidos de categorías inferiores. Lo que más le indigna, sin embargo, es la tolerancia, casi atávica en el fútbol, para con la agresión verbal: "En un amistoso, una madre bajó al vestuario a insultarme. Hace poco, en otro partido de infantiles, un padre empezó a llamar de todo a un niño, lo más suave que le dijo fue maricón. Activé la fase uno del protocolo: hablé con el delegado y le dije que avisase por megafonía de que los insultos debían parar".

De haber activado Ramos la fase dos del protocolo, habría habido un receso de quince minutos que, en caso de haber persistido las descalificaciones, habría devenido en la suspensión del encuentro. "Tengo motivos para activar el protocolo muchísimas veces, pero intentas que no se pare el partido para no cortar el ritmo", explica el venezolano, que asegura tener constancia de un caso "muy reciente" en el que un jugador llamó "puto negro" a un colegiado africano. "La sanción fue de solo un partido", lamenta. Huyendo de la complicada realidad que se vive desde hace años en Venezuela, emigró, también a Gijón, Farith De La Fuente. Natural de Barquisimeto, capital del estado de Lara, encontró acomodo en la casa de su abuelo, asturiano. Llegó junto a sus padres siendo un crío de apenas seis años. Le encantaba jugar al fútbol, pero cuando era cadete (de los 14 a los 16) tuvo que dejarlo por culpa de un asma incompatible con la práctica del deporte del que ya se ha recuperado. Ahora de "Erasmus" en Varsovia, lleva temporada y media perteneciendo a un colectivo que "siempre es el malo de la película". Igual que sus compañeros, muchos domingos el sonido del balón y el silbato se entremezcla con el de las descalificaciones que profieren, en su mayoría, aficionados exaltados ante los que siente una profunda indefensión: "Si te llaman hijo de puta o se cagan en tu familia te lo tienes que comer, nadie activa el protocolo antiviolencia en esos casos, tiene que pasar algo mucho más grave". Aunque no lo ha sufrido en sus carnes ("soy blanco y casi no tengo acento"), De La Fuente, como Ramos, afirma conocer casos de racismo contra colegiados negros. "Estamos bastante lejos de que no se insulte", sentencia.

Andrés Felipe Osorio. / Marcos León

Andrés Felipe Osorio nació en Medellín, Colombia, hace 30 años y vive en Gijón desde hace 20, cuando su madre emigró en busca de una vida mejor tras la muerte del padre de Andrés Felipe. Osorio no tuvo especial problema en amoldarse a una nueva realidad en la que, no obstante, tardó en irrumpir el arbitraje: empezó a pitar con 23 años. Tiene un defecto en el habla que nunca le supuso un problema fuera del campo, incluso se atenúa dentro de él. "Cuando estoy metido en el partido suelo ser capaz de expresarme bien -comenta-. Pero, si me atasco, tengo mis trucos: por ejemplo, si me preguntan cuánto me queda y la respuesta es un número que me cuesta, como el quince, hago un uno y un cinco con los dedos, cosas así".

Lo que sí le ha generado más problemas, en cambio, es su tez oscura: "Soy moreno de piel, tengo barba y a veces me dejo el pelo largo, y, aunque soy sudamericano, me dicen cosas como: ‘Tú, turco, ponme un kebab’. Tienes que convivir con ello, no queda otra".

Si la madre de Natalia Evtushenko solo aguantó media hora en el único partido en el que fue a ver a su hija arbitrar, a Farith De la Fuente le causa "vergüenza" que la suya acuda a verle porque "no debe de ser agradable ver cómo insultan sin parar a tu hijo". Cabe, pues, hacerse la pregunta que en una ocasión le formuló la madre de Evtushenko a su hija: "¿Por qué sigues volviendo a un lugar en el que te tratan así?".

Suscríbete para seguir leyendo