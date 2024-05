El grito de auxilio de un deporte emblema de Asturias: "Hemos perdido la mitad de jugadores en una década"

Mario Blanco (Pola de Siero, 30 años) preside la Federación Asturiana de Bolos (FAB) desde 2022. El joven presidente de un deporte con importantes implicaciones socioculturales en Asturias afronta un reto tan complejo como vital: reavivar el interés por los bolos en la gente joven para garantizar la supervivencia de un deporte, puede que de forma injusta, íntimamente vinculado a la tercera edad.

–Perdone por el prejuicio, pero me esperaba a un presidente más veterano.

–Creo que soy el presidente más joven que ha tenido la Federación. Las circunstancias se dieron así: el anterior presidente (Amable Poladura) dimitió, y el único candidato fui yo.

–¿En qué situación se encuentra su deporte en Asturias?

–No le voy a decir nada distinto a lo que se viene diciendo estos años. Las licencias llevan bajando diez, quince, veinte años. Intentamos ser positivos y sacar competiciones en las categorías inferiores de todas las modalidades. En unas está cuajando más que en otras, pero a ver si retomamos el boom que hubo en los años 90.

–¿Qué explica el gran crecimiento que hubo en aquella época?

–Fue por el simple hecho de que había más gente joven jugando, gente de entre treinta y cincuenta años preocupada por el deporte base, porque hubiera relevo generacional y por llevar los bolos a los colegios. Pero dejó de entrar el dinero que entraba, ya no se podía seguir apostando por los proyectos que había en las categorías de base y todo se complicó.

–¿Tienen poca popularidad entre la gente joven?

–Tenemos muchos rivales a nivel deportivo. ¿Qué chaval no tiene ahora la posibilidad de apuntarse a diez extraescolares? Hay que entender que los bolos no atraen a los chavales como los deportes que ven en la tele: fútbol, basket… en Asturias, además, es muy popular el piragüismo, el hockey… si tuviéramos más visibilidad podríamos entrar, digamos, en el círculo de deportes afines a los niños.

–¿Cuál es el camino hacia esa deseada visibilidad?

–Estamos trabajando entre todas las modalidades obtener más recursos y subvenciones desde la consejería. Se nos considera Bien de Interés Cultural, ojalá Cultura nos diese más ayudas gracias a esa nomenclatura… Solo si hay recursos puede haber proyectos.

–Hablaba antes de que lleva en torno a dos décadas menguando el número de federados. ¿Cuántos conservan?

–Entre todas las modalidades tenemos 610. En cuatreada, que es la más popular, hay 229. Le siguen el bolo celta, con 159, y el bolo vaqueiro, que tiene 147.

–¿Y el bolo americano?–Quien se quiera federar puede hacerlo, pero no es la modalidad más fuerte en Asturias. Solo hay un club, el Bowling 300, de Oviedo.

–Pero, a nivel de ocio, el "bowling" es muy popular.

–Sí, es el más reconocido, pero no hay un acceso real a las competiciones en Asturias. Un chaval puede ir al Parque Principado con sus amigos, pero luego no hay una transferencia a la competición.

–Puede ser una buena puerta de entrada a través de la cual los jóvenes acaben accediendo a las modalidades más tradicionales.

–Es una disciplina tan lícita como cualquier otra, faltaría más. Cuando preguntas en los colegios a los niños si han jugado alguna vez a los bolos, te dicen que lo han hecho en el Parque Principado, en el Parque Astur… Donde se juega bolo americano, vaya.

–¿Está escorando el bolo americano al tradicional?

–Es una modalidad que no tiene una raíz en Asturias como otros, que no viene de los nórdicos ni tiene nada que ver con el resto en su modo de implantación.

–¿Es lo que está ocurriendo con los bolos un síntoma de la pérdida de la identidad cultural asturiana?

–En 2017, cuando se nos declaró Bien de Interés Cultural, no se le dio una visión más profunda a esa nomenclatura, no hubo un trabajo de promoción detrás. Es una realidad que los bolos se están perdiendo. Solo hace falta pasar por Gijón, Avilés u Oviedo y ver cuántas boleras hay ahora y cuántas había en los años 70.

–¿Cuántos federados han perdido?

–Tengo la noción de que hace nueve, diez años había 1.500 federados, casi el doble de los que hay ahora. No es que esa gente haya dejado de jugar, es que, al ser un deporte de personas mayores, esa gente ha ido falleciendo y no hay relevo generacional.

–¿Están en peligro de extinción?

–De extinción como tal no creo, pero puede que no podamos seguir con las competiciones como hacemos ahora. Intentamos que eso no ocurra, o alargarlo el máximo tiempo posible, pero contemplamos que pueda suceder.

–¿Qué perdería Asturias si se pierden los bolos?

–Perdería cultura, tradición y deporte. Los bolos son todo eso. Con los bolos no solo trabajas el deporte, sino también el arraigo cultural. Los bolos cuatreados nacen en el centro de Asturias cuando los mineros iban al chigre y se jugaban una tortilla o una pinta de vino en una partida. Era un movimiento social, todo iba relacionado con lo colectivo. Se ha ido perdiendo el arraigo.

–¿Qué les diría a los que piensan que los bolos son un deporte de viejos?

–Que prueben. Si esa gente mayor juega así a los bolos, que prueben a hacer lo que ellos consiguen. En bolo celta hay que lanzar la bola con precisión y fuerza, en vaqueiro igual, en batiente tienes que echar una carrera para lanzar una bola de tres, cuatro kilos… Que prueben y vean la complejidad del deporte. Los bolos tienen un componente de precisión y puntería, tienen valores sociales, trabajan la educación matemática, tocan aspectos relacionados con la Llingua asturiana… Hay muchos aspectos desconocidos que rodean a los bolos y que se desconocen. Los bolos no son de gente mayor, sino de personas de todas las edades.

