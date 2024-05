La angustiosa espera de dos equipos asturiano para saber si descienden: "Es terrorífico, no tiene ningún sentido"

"Estoy fastidiado. Sabíamos que teníamos muchas opciones de no depender de nadie si ganábamos, y así fue, porque perdió el Titánico. Ahora nos toca lo peor: tener que esperar sin poder hacer nada al respecto. Es duro". Pablo Busto, entrenador del Llanes desde la jornada 16, charla con LA NUEVA ESPAÑA en un día, según sus propias palabras, de pésame. Su equipo afrontaba la última jornada en una situación ventajosa para abrochar definitivamente su continuidad en Tercera, sin depender de que el Avilés gane su eliminatoria contra el Manchego y de que ascienda otro asturiano a Segunda Federación. Pero el Llanes cayó de manera insospechada contra el descendido Industrial y acabó cuarto por la cola, de modo que ahora necesita que se cumplan ambas variables.

Los llaniscos llegaron ganando al descanso en Santa Cruz, se dejaron remontar, igualaron el partido y acabaron concediendo del 3-2 definitivo apenas cuatro minutos después de empatar. "Estábamos siendo superiores, pero fallamos muchas ocasiones, perdimos el control y el partido se convirtió en un correcalles", concede Busto, que achaca, también a la falta de puntería la derrota contra el Tuilla y los empates contra Urraca y Lenense que precedieron el derrumbe contra el Industrial. "Eso ya no se puede cambiar", se resigna el técnico, que ha quedado con algunos de sus jugadores para acudir el domingo al Suárez Puerta a presenciar el partido de vuelta del play-out entre el Avilés y el Manchego, pues "los nervios se llevan mejor viendo en el campo que mirando el resultado desde casa".

En caso de mantenerse el Avilés en Segunda Federación, a los llaniscos les esperaría una espera de más de un mes que Busto califica de "terrorífica" hasta conocer si asciende un asturiano y por tanto son tres y no cuatro los descendidos a Primera Asturfútbol. "No sé quién diseñó el sistema, pero no tiene ningún sentido que un club tenga que esperar tanto tiempo para saber en qué categoría va a jugar. Cuando conoces tu realidad, ya no tienes mercado para fichar. Provoca una gran inestabilidad", denuncia Busto, que desconoce si continuará o no al frente del Llanes el curso venidero.

Más feliz resultó el cierre para el Condal. El equipo de Noreña cumplió en el Alejandro Ortea contra el Colunga (2-0) y superó a un Llanes que le aventajaba en dos puntos antes del comienzo de la jornada. "Durante el partido intentamos estar lo más concentrados posible, pero teníamos también la oreja puesta en la grada e íbamos escuchando: ‘gol del Indus, gol del Llanes, otra vez gol del Indus’… La verdad es que saber que el Llanes iba por detrás nos daba aún más ganas de ganar", expone un Damián Pérez que respondió a los estímulos externos con un doblete que deja a su equipo quinto por la cola, dependiendo tan solo de que se dé una de las dos condiciones que mantienen en vilo al Llanes.

"Confiamos más en la salvación del Avilés que en que suba un asturiano", analiza el delantero, cuyo futuro, después de los nueve goles que ha anotado esta temporada, está supeditado, en buena medida, a que el Condal se mantenga en Tercera. "No sé si seguiré. Estoy pendiente de si me llama algún otro equipo, de si me ofrecen renovar… Obviamente, tiene mucho que ver con la salvación. La idea es dar un paso adelante, no bajar una categoría", concluye.

