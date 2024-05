Paula Valdivia, del Motive.co de balonmano: "El cambio de staff técnico ha influido en la marcha del equipo"

El Motive.co Gijón, una vez asegurada su permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, trabaja intensamente en la formación de la plantilla de la próxima temporada, aunque todavía quedan tres partidos para la finalización de la presente. Entre las renovaciones firmadas está la de la extremo internacional Paula Valdivia, que de esta manera cumplirá una tercera temporada en las filas del club gijonés.

"Estoy bastante contenta, me gusta Gijón a pesar de la temporada que estamos teniendo. Es cierto que el final está siendo mucho más positivo y eso ha hecho que haya decidido renovar", manifestó la jugadora para la que "ha sido una temporada con muchos altibajos. Empezamos con mucha ilusión, con mucha gente joven y muchas caras nuevas, pero es cierto que eso nos pasó factura a nivel de competición. No lográbamos los resultados que el club exigía ni nosotras mismas y eso acabó provocando el cambio del entrenador. A partir de ahí lo estamos viviendo de manera positiva tanto a nivel deportivo como emocional y eso se ha reflejado en los resultados. El equipo está muy contento".

La extremo andaluza considera que "el cambio del staff ha influido mucho. Alfredo ha enfocado muy bien el equipo, estudió las jugadoras que tenía e intentó, y creo que lo ha logrado, sacar lo mejor de cada una". En una plantilla joven, Paula es una de las veteranas y tiene tras de sí una importante trayectoria. Para ella, "a nivel de resultados es posible que esté siendo la temporada más complicada que he tenido, aunque he tenido de todo, pero de todo he aprendido para crecer como persona y esta es una más dentro de mi carrera. Espero que en el futuro los resultados sean mejores. Confío en ello".

Con tres partidos por delante y salvada la categoría, Valdivia asegura que "queda mucha motivación. Lo máximo que podemos conseguir es quedar las primeras de la fase de permanencia. Es un objetivo que marcó Alfredo al grupo y vamos a luchar por ello en los tres partidos que nos quedan".

El club ya anunció varias renovaciones y un par de fichajes, el de la lateral noruega Silje Nilsen y el de la central brasileña Ana Carolina Gómes Resende. Fichajes que Valdivia espera que sirvan para aumentar el potencial de la plantilla. "De cara a la próxima temporada va a haber caras nuevas, fichajes potentes. Por lo que sabemos hasta ahora será una central brasileña que puede jugar en toda la primera línea y una lateral derecha joven que viene de Noruega, pero con mucho balonmano que nos va a ayudar mucho".

La plantilla seguirá hoy preparando el partido de la próxima jornada en el que rendirá visita al Lobas Oviedo, equipo que matemáticamente ya ha perdido la categoría y ante el que las gijonesas buscarán su cuarta victoria consecutiva.

Suscríbete para seguir leyendo