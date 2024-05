Una carrera de 48 horas... ¡con casi 60 años!: el reto bestial de un ultrafondista asturiano

El próximo 26 de diciembre, Nico De Las Heras cumplirá 60 años. Frisando su sexagésima primavera, De las Heras entrena seis días a la semana: en tres de ellos, corre en torno a dos horas; en los otros dos, puede tirarse zapateando hasta siete horas. Y eso que correr como tal, dice, no le gusta. Lo que le llena son las sensaciones que experimenta durante los esfuerzos: "Me hace sentir bien, fuerte, y me permite conocer cosas nuevas". El pasado fin de semana, en Sotillo de la Adrada (Ávila), el ultrafondista avilesino invirtió menos de 9 horas (8:57:25) en completar un recorrido de 100 kilómetros, lo que le valió para erigirse en subcampeón de España de la categoría de mayores de 55 años.

De las Heras encontró "gratificante" la experiencia, aunque, dice, no corrió a su máximo potencial, pues utilizó la carrera para ponerse a punto para su próximo gran reto: una prueba de 48 horas de duración en Balatonfüred, Hungría, consistente en dar las máximas vueltas posibles a un circuito de aproximadamente un kilómetro en el tiempo estipulado. "Mi intención es batir el récord de España de 48 horas de mi franja de edad, me veo capacitado para superarlo", confiesa De las Heras, que ya posee los récords mundiales de máster 55 en pruebas de 12 horas, 24 horas y 100 millas.

La cita en Hungría del próximo 31 de mayo es uno de esos objetivos "motivadores" que se fija el corredor avilesino para mantenerse estimulado tras tanto tiempo con las zapatillas puestas. En lo físico, su estado resulta tan envidiable que en el campeonato del mundo por equipos compitió con una España que logró el cuarto puesto, siendo De las Heras el más rápido de entre los mayores de 55 años. "Me veo bien, aunque igual en un año o dos toca dejar de competir en disciplinas tan exigentes y empezar a hacer cosas que me supongan más un disfrute personal. La edad ya se nota y hay que ir pensando en echar el freno", advierte.

De momento, De las Heras saborea poder seguir corriendo distancias tan generosas como la que abarcó con sus piernas el fin de semana en Ávila ("a mis años, es para estar contento"), y proyecta seguir, al menos un poquito más, arañándole horas a otros espacios de su vida para consagrárselas a su vieja pasión. "La gente me pregunta que de dónde saco el tiempo. Mientras ellos comen tranquilamente, se tiran a ver el telediario o a echar una siesta de media hora, yo estoy corriendo. Rasco tiempo de donde no lo hay", concluye.

