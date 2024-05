Íñigo De la Villa, nuevo director deportivo del Alimerka Oviedo, explica el futuro del club: "Vamos bien con las renovaciones"

Íñigo de la Villa (Madrid, 1989) ya había sido anunciado como nuevo director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto cuando el Estudiantes jugó en Pumarín el viernes pasado. Durante el partido, en el que los azules cayeron ya con la permanencia en LEB Oro asegurada ante el equipo del que Íñigo fue entrenador ayudante, secretario técnico y director de cantera, se colocó cerca de la entrada, pegado al lateral de la grada de fondo, un espacio discreto en el que tantas veces se situó Héctor Galán, al que ahora sustituye, y que en ese partido recibió un espectacular homenaje por sus veinte años de trabajo. Un camino a seguir y muchas ideas nuevas, como demuestra en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo está siendo la toma de contacto?

–Ha sido una toma de contacto paulatina, hace tiempo que estoy en contacto con el club y ahora es más directo, ya estoy in situ, contento y agradecido, he tenido una conversación fluida con el entrenador (Javi Rodríguez), tres cuartos de lo mismo con Fernando García (director general) y con Fernando (Villabella, presidente).

–¿Cómo ha sido esa conversación con Javi Rodríguez?

–Tiene las cosas claras, tiene claro dónde quiere ir, hay cosas que ajustar, creo que podemos formar un buen grupo; él tiene experiencia en la categoría y en el club, tiene que ser el motor del proyecto, el nuevo soy yo y soy el que tengo que hacer los esfuerzos.

–¿Qué equipo quiere Javi?

–Quiere un baloncesto dinámico y directo, y en la medida de lo posible es lo que vamos a tratar de construir. Necesitamos sobre todo a jugadores implicados, trabajadores y sacrificados, con calidad también, claro; ahí está nuestro trabajo de investigación para conseguirlo. Lo que está claro es que la virtud de esta temporada pasada ha sido el grupo y queremos que lo siga siendo, el día a día ha sido bueno y eso hay que mantenerlo.

–Pero van a necesitar también a un Horton que sume puntos.

–Evidentemente, el baloncesto se gana metiendo puntos, en cuanto a encontrar a un Horton lo que tenemos que conseguir es que todo sume cien, quizás no haya un Horton pero seamos un equipo difícil de defender y amenazante.

–¿Cómo van las renovaciones?

–Vamos bien, es muy importante en una LEB Oro súper exigente la continuidad, eso supone también un esfuerzo económico para el club, pero espero que puedan seguir dos o tres piezas, incluso alguna más.

–¿Se marca plazos para la plantilla?

–Por suerte, nosotros no jugamos contra el tiempo, hay cosas que tenemos muy claras, si competimos a la vez con otros clubes estaremos en inferioridad, tenemos que manejar los plazos que nos puedan beneficiar; lo bueno es que hay una análisis externo, que ha sido el mío, uno interno, de Javi, de Ferdi y de Fernando, y que no hay distorsión entre esos análisis.

–¿Cuál es su vinculación con Asturias?

–Mi familia no es de raíz asturiana pero mis padres vivieron en Asturias hace ya 40 años y mantuvieron vínculos, Fernando Villabella conoció a mis padres, el primer destino profesional de mi padre fue en Posada de Llanera, allí conoció a gente del baloncesto de Oviedo, después hemos veraneado aquí años.

–¿Cómo es sustituir a alguien como Héctor Galán?

–¿Qué os voy a decir de Héctor? Es uno de los artífices de cómo es el club, por su manera de proceder, pocas personas del baloncesto hablan mal de Héctor, además, a m í siempre me ha tendido la mano y estoy agradecido por cómo me ha ayudado en este tránsito; aunque ya no esté, sigue estando, siempre querrá lo mejor para el OCB.

–¿Cómo lo va a hacer con un presupuesto tan pequeño?

–Es otra forma de trabajar, me encantaría tener el doble de presupuesto, de hecho tenemos que trabajar para doblarlo en el futuro, pero nadie me ha engañado, sabemos aproximadamente qué dinero tenemos y sobre eso tenemos que trabajar; me gustaría saber si los presupuestos fueran públicos en qué lugar estamos en la LEB Oro, hay que mejorarlo pero ahora hay que trabajar y hacer el mejor equipo posible.

–¿El objetivo es la salvación?

–El planteamiento es que vamos a apostar por la continuidad a ver si somos capaces de dar un pasito más, desde la humildad ver dónde somos capaces de llegar. La ambición es la de estar lo más arriba posible, pero sería de locos ponerse objetivos imposibles, me gustaría decir que hacemos lo posible por acercarnos al play-off, pero nuestra realidad es la que es. Hay una realidad cuantitativa y otra cualitativa.

–¿El cambio al Palacio entra en sus competencias?

–Aquí es donde se puede notar el desdoble de funciones, en el área deportiva me toca optimizar recursos y optimizar la plantilla, a otras personas ese tema, pero no quita que sepa que una instalación así es una ilusión para el club y, además, creo que la ciudad tiene que poder ir a ver al equipo. El OCB es uno de los tesoros escondidos que hay en la ciudad de Oviedo y hay que sacarlo a la luz.

Suscríbete para seguir leyendo