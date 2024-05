Mikel Sanz, ambicioso tras renovar con el Alimerka Oviedo Baloncesto: "Tengo la espinita del play-off y quiero ir a por ello"

La renovación por una temporada más de Mikel Sanz (San Sebastián, 1999) con el Alimerka Oviedo Baloncesto significa poner la primera piedra del edificio que tratará de construir el equipo de Pumarín de cara a la próxima temporada. Un piedra, además, muy importante. El vasco se une a Dan Duscak y Marc Martí, los dos con contrato en vigor la próxima temporada, en un equipo que tratará, a pesar de la escasez de recursos con la que cuenta, de volver a competir a buen nivel en la LEB Oro. La suya no será la única renovación de una plantilla con la que el club está muy satisfecho. El trabajo ahora se centra en piezas como Robert Cosialls, Francisco Amarante y Raúl Lobaco, con los que también les gustaría seguir contando al menos por una temporada más.

Sanz, ya con la renovación firmada, viajaba ayer de camino a San Sebastián, donde se tomará unas semanas de descanso antes de volver al trabajo, primero al suyo, al que realizará de manera individual en verano, y después al del equipo, con Javi Rodríguez al frente, que comenzará, semana antes o semana después, a finales de agosto. "Estoy muy contento con la renovación, llevábamos un tiempo gestionándola y ahora, una vez hecha, lo que toca es ir a por más la próxima temporada", dice el alero, muy ambicioso con respecto a lo que puedan conseguir el próximo curso. Además, cerrar la renovación permite a Sanz que este periodo de descanso sea más relajado: "Esto da tranquilidad de cara al verano, sabes dónde vas a estar, no me importa tanto haber sido la primera renovación como que me han demostrado que confían en mí y querían que siguiera", dice en conversación telefónica con este periódico.

En cuanto a la temporada, por una lado están "las sensaciones", que han sido "buenas", y por el otro los resultados, que le hubieran gustado que fuesen algo mejores: "Las sensaciones han sido buenas, pero me queda la espinita de que se nos han escapado muchas victorias, creo que como mínimo cinco en los últimos minutos, y ha sido por responsabilidad nuestra, no por los méritos del rival. Quizás con esas victorias ahora estaríamos en el play-off", asegura el jugador de San Sebastián.

Una de las cosas que ha permitido que este equipo rindiera a ese nivel y que incluso se permitiera soñar con el play-off aún siendo uno de los clubes más humildes de la liga y con menos presupuesto para fichar es precisamente el grupo que han formado: "Ha sido un grupo increíble que hacía que llegar el lunes a entrenar fuera un placer; todos con hambre de hacerlo mejor, de ganar el siguiente partido, ojalá siga siendo así la temporada próxima, con un día a día así todo es más fácil". En lo personal, está satisfecho y considera que se ha convertido "en un jugador consolidado de la liga", aunque insiste en que su función es "hacer lo que dice Javi y tratar hacer mejor al equipo". En cuanto a cosas a mejorar, dice que le gustaría tener "más consistencia": "No ser tan irregular, he tenido partidos buenos y otros no tanto", añade.

Le toca ahora descansar para llegar a Oviedo en pretemporada "con las pilas cargadas". Y, aunque parezca un reto muy ambicioso, él lo tiene claro: "Tengo la espinita del play-off y yo quiero ir a por ello".

