La gran promesa del baloncesto español, tras su fichaje por el Perfumerías Avenida: "Tengo un cosquilleo por dentro"

Iyana Martín (Oviedo, 2006) ha dado un nuevo e importante paso en su prometedora carrera al fichar por el Perfumerías Avenida de Salamanca, el equipo femenino más laureado del baloncesto español. Tras una etapa de cuatro años en el Segle XXI, en Barcelona, en un equipo de formación con el que acaba de ganar la Liga Femenina 2 (la tercera categoría del baloncesto español), la MVP de la Copa del Mundo sub-19 de 2023 se suma a un club que acaba de ser subcampeón de la Liga Femenina Endesa, la máxima competición nacional.

"Estoy muy contenta, es un equipo que llevo viendo por la televisión desde que era pequeña y ahora voy a jugar en él, estoy muy orgullosa", dice la joven jugadora ovetense, que está preparándose para hacer la EBAU, a través de una videoconferencia con LA NUEVA ESPAÑA. En un principio dice sentirse "nerviosa" por este reto que va a afrontar, pero enseguida se corrige y puntualiza que no es eso exactamente: "Más que nerviosa me siento con muchas ganas, tengo un cosquilleo por dentro", confiesa.

El Perfumerías Avenida, con el que ha firmado por tres años, anunció el fichaje de Iyana junto a la renovación de Silvia Domínguez. La que es probablemente la promesa joven más firme del baloncesto nacional y una referencia del baloncesto español y europeo. Dos jugadoras que, además, comparten la posición de base. "Es un referente del baloncesto español y europeo, compartir vestuario con ella es un lujo, que me enseñe algo de su conocimiento es un premio y tengo claro que para seguir aprendiendo no hay nadie mejor", añade Martín.

Lo que sucederá en su nuevo destino está todo por ver y depende mucho de la evolución de una jugadora que destaca por su inteligencia y una madurez sobre la pista impropia de alguien tan joven. El rol o los minutos que tendrá son cosas que, confiesa Iyana, "se irán viendo". Pero ella lo tiene claro: "Sé que voy con Silvia y que voy a aprender mucho entrenando a su lado". Lo demás se queda en un segundo plano.

Esta decisión implica, además, seguir un poco su instinto, su preferencia por el baloncesto europeo sobre el estadounidense: "Hice todo el proceso de Estados Unidos por si las moscas, las visitas a las universidades y todo, pero una siente cuando quiere ir a un sitio y yo no lo sentía en Estados Unidos y por eso me quedé en España". Salamanca tiene también la ventaja de que la acerca a Oviedo, su tierra, aunque después de cuatro años en Barcelona eso ha pesado poco en su decisión: "No me he fijado en eso, aunque me viene bien, pero desde luego no me he basado en eso para tomar esta decisión".

Canterana del Alimerka Oviedo Baloncesto, reconoce que ha seguido más a sus compañeras y compañeros de la cantera que al primer equipo, el de la LEB Oro: "He estado más pendiente de mis compañeras que de la LEB, soy muy amiga de Jorge Arias y también lo he seguido". Precisamente el canterano ovetense fue el autor de la última canasta del primer equipo en el último partido de la LEB Oro, ante el Estudiantes. Más dudas tiene de cómo será este verano y si podrá pasarse por el campus del equipo ovetense, en Cangas del Narcea, puesto que, entre otras cosas, disputa el Europeo sub-18 en Matosinhos (Portugal).

Pero, pase lo que pase este verano, está "contenta" porque pronto comienza un reto que la hacer sentirse "muy feliz".

