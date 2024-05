Un histórico del Avilés da la receta para la salvación del club: "La experiencia de los veteranos puede ser muy importante"

Corría el año 2015. El Avilés vivía una situación parecía a la que tiene que afrontar el próximo domingo, por lo menos a nivel deportivo. Tras rozar el ascenso un año antes, los blanquiazules llegaron a pelear por los puestos de play-off. Pero, la gestión del en aquel entonces presidente del club, John Clarkson, hizo que todo se fuese a pique. Finalmente, el equipo tuvo que disputar el último play-out de su historia. El último hasta el de estas semanas. Geni, capitán de aquel conjunto, cree que la clave para que el actual Avilés no acabe igual está en los veteranos: "da igual que jueguen o no, su experiencia es muy importante para ayudar a toda la plantilla".

"Ahora por suerte todo es muy distinto en el Avilés. Alrededor del club hay mucha tranquilidad, no era como antes, los jugadores se pueden centrar exclusivamente en preparar el partido. De aquella era todo un caos", recuerda Geni, que como ejemplo pone que, para preparar la eliminatoria que tuvieron ellos contra el Eldense, estuvieron corriendo por el monte durante dos semanas. "No tocábamos el balón, solo corríamos. Así no se podía ir a ningún lado", apunta. Y es que, tras un año muy convulso. el propio presidente, Clarkson, tomó las riendas del equipo. "Llegamos al último tramo de liga sin entrenador directamente, Clarkson quería mandar en todas las áreas, incluido lo que pasaba en el terreno de juego", indica el avilesino, que guarda esa etapa como "un calvario".

Y es que Geni, como avilesino, sentía aquel equipo como propio. "Era el capitán y tenía que ser el que tratase de mediar con el presidente, pero no hubo manera. Lo pasé muy mal, porque ves como destruyen algo tuyo sin que puedas hacer nada", explica el exdelantero, que no olvida aquella eliminatoria ante el Eldense. "Hay que reconocer que era un gran equipo. Con ellos jugaban Sergi Guardiola, que acabe de meter un gol que puede salvar al Cádiz en Primera, Aridane (futbolista del Rayo Vallecano) y les entrenaba Rubén Albes, técnico que ahora interesa al Sporting. Tenían mucho nivel", apunta el avilesino.

En el encuentro de ida ya se pudo adivinar cuál sería el fatal resultado de la eliminatoria. "Perdimos 1-4 en casa, desde el principio fue todo un desastre", indica Geni. De hecho, varios de los jugadores extranjeros decidieron irse del equipo y no se supo más de ellos. "La vuelta la jugamos los de casa, porque había gente a la que no le importaba el club. Allí ganamos 2-3, lo peleamos mucho, pero era imposible remontar el resultado de la ida", afirma el exfutbolista. Finalmente, se consumó el descenso.

Ahora el Avilés trata de que no se repita la misma historia, aunque el contexto alrededor del equipo es totalmente distinto al de aquellos años. "Desde la llegada de Baeza todo está más tranquilo, eso ayuda a los jugadores", analiza el avilesino, que cree que sea tranquilidad, unida a la experiencia y el poso que tienen nombres como Natalio o Davo, puede ser la clave para que los blanquiazules consigan la salvación. "Aunque no jueguen los veteranos son los que más pueden ayudar en estas circunstancias. No solo el día de partido, si no durante la semana, ayudando a los más jóvenes a templar los ánimos", comenta Geni, que cree que el cambio de entrenador puede ser un gran revulsivo para los jugadores. "La gente que jugaba antes ahora tiene que demostrar que merece el puesto y, la que no, apretar para tratar de hacerse un hueco", analiza el exdelantero, que destaca el carácter que trasmite Rozada.

Además, el Suárez Puerta puede ser el factor que marque la diferencia en la eliminatoria. "La gente va a responder, como se hizo cuando se jugó el play-off. Saben que el club se juega mucho. Cuando el Suárez Puerta aprieta los jugadores lo nota. Aunque el partido empiece mal hay que aplaudir todo lo que se pueda, para que nadie se venga abajo", afirma el que fue delantero, que añade que el domino "es día para empujar y animar". "Lo van a conseguir, estoy seguro", vaticina. Ahora toca esperar que la historia de hace nueve temporadas no se acabe repitiendo.

