El concejo más pequeño de Asturias apoyará este domingo al Avilés

"Este domingo somos del Avilés a muerte, más incluso que los ultras". No es para menos. Los que hablan son Marino Córdoba y Dani Roces, presidente y entrenador del Condal de Noreña, cuyo futuro, en gran parte, está en manos del conjunto blanquiazul. Y es que, tras el cierre de la temporada en Tercera Federación, los noreñenses terminaron como el quinto equipo por la cola. En principio estarían salvados, pero los arrastres pueden dar con sus huesos en Primera Asturfútbol. Para poder respirar tranquilos necesitan que el Avilés logre la permanencia en Segunda Federación ante el Manchego. Eso sí, tienen una segunda posibilidad, mucho más remota, que sería que uno de los equipos asturianos consiguiese el ascenso a través del play-off. Por eso, por lo menos durante este fin de semana, el Alejandro Ortea es nuevo punto blanquiazul.

"Este año hemos ido de menos a más. La temporada la empezamos mal, a lo que se sumó que nos tocaron muchos de los de arriba de manera consecutiva. Conseguimos remontar el vuelo, pero en la segunda vuelta volvimos a sufrir contra los grandes. Los últimos cuatro partidos en casa, que los ganamos, nos permitieron terminar el año quintos por la cola, pero ni así respiramos tranquilos", comenta Roces, que festeja poder haber dejado al Llanes por detrás, equipo que depende también del Avilés, pero lamenta que "ahora toca rezar". "Yo confío en que consigan la permanencia, son un gran equipo y jugando en casa, con el ambiente que va a haber, esperamos que ellos también logren su objetivo", apunta Córdoba.

Durante el año confiesan que han tenido un ojo siempre puesto en Segunda Federación, por el tema de los arrastres, pero nunca llegaron a pesar que el año de los equipos asturianos terminaría así. "De primeras sí que creíamos que podría caer uno en el descenso, incluso dos, pero tres nunca nos lo llegamos a plantear. Ni por lo más remoto", coinciden ambos, que confiesan que, al ver la última jornada, pensaban que el equipo que caería en el play-out sería al final el Marino. "Nosotros teníamos el año enfocado en dejar tres equipos detrás, pero se nos han complicado las cosas", indican. Ahora, depositan sus esperanzas en el Avilés, al que creen que puede favorecer el cambio de entrenador. "Con el tiempo que ha tenido no creo que haya podido trabajar muchos conceptos futbolísticos, pero seguro que les ha aportado intensidad para afrontar un partido como este", analiza Roces.

Para que el Avilés sienta en primera persona el apoyo del Condal, una treintena de personas, entre ellas aficionados, jugadores y el presidente del club, estarán en el Suárez Puerta este domingo. "Yo prefiero no ir, ya he sufrido suficiente por este año. Quiero desconectar hasta que acabe el partido, para no pasarlo mal", reconoce Roces. "Yo sí que voy a ir. Aquí somos sufridores por naturaleza El domingo pasado tuve dos encuentros de infarto, con el primer equipo y el filial jugándose la salvación, así que estamos acostumbrados", comenta Córdoba, que en sus cuatro años como presidente ha vivido de todo: un descenso, un ascenso y una salvación milagrosa. "Aquí no nos aburrimos", bromea.

Con su apoyo y el gran ambiente que se va a vivir en el Suárez Puerta, confían en que el Avilés pueda conseguir su ansiada salvación. "Tienen equipo para conseguirlo. Seguro que todo acaba bien, para los dos equipos", sentencian Roces y Córdoba. Noreña ahora es nuevo sitio blanquiazul.

