Robert Cosialls, otra pieza del puzle del Alimerka Oviedo Baloncesto de la próxima temporada en la LEB Oro: "Me gustaría jugar el play-off"

Robert Cosialls (San Cugat del Vallés, Barcelona, 1996, 2,04 de estatura) es un tipo tranquilo, de los que no pierde la calma con facilidad. Una virtud que le fue muy útil en la pretemporada del pasado curso, cuando llegó al Alimerka Oviedo Baloncesto solo para entrenarse, y que le ha servido también para tener paciencia y que el trabajo le fuera llevando a ser uno de las piezas importantes del equipo que entrena Javi Rodríguez.

El ala-pívot, por elegir una de las posiciones que puede ocupar, firma por una temporada más, siendo la segunda renovación que el OCB ha hecho oficial tras la de Mikel Sanz. Cosialls reconoce estar encantado en Oviedo, donde se queda en este inicio de vacaciones, y analiza cómo ha sido todo desde esa pretemporada en la que llegó para ponerse a tono: "Desde la pretemporada el grupo me acogió muy bien, hemos creado una gran familia, es la verdad, el club, los compañeros, el cuerpo técnico... yo vine a ayudar, en principio el equipo no iba a tener más fichas, y a prepararme para que me fichara otro equipo de LEB Oro y tengo la sensación de que les vine muy bien en verano, vine físicamente hecho una bestia, casi a mi máximo, cogí confianza aunque luego tuve una lesión que me lastró un poco", explica.

Una vez que se convirtió en parte del grupo fue utilizado por Javi Rodríguez de alero, de ala-pívot y hasta de pívot. De hecho, reconoce que el final ha sido duro en cuanto a exigencia física precisamente por eso: "Los últimos dos meses he jugado más y, sobre todo, más minutos de cinco, pegándome con los pívots grandes, pero estoy muy satisfecho con este final de temporada".

Es común en la plantilla el calificar como buena la temporada, en la que han cumplido el objetivo de la permanencia, pero todos hablan de una "espinita", la que les queda por esas victorias que se les escaparon al final y que podrían haberles permitido disputar el play-off: "Mirar atrás es ventajista, lo sé, pero con los tres de abajo hemos perdido cuatro partidos, y luego por tonterías se nos han escapado un montón de partidos, podíamos haber tenido seis victorias más muy fácilmente, y eso significa el play-off".

Cosialls apuesta por "aprender" de estos errores, sobre todo teniendo en cuenta que la idea es dar continuidad a la plantilla, y aunque sabe que "el objetivo era salvarse", también se reconoce "ambicioso": "Podíamos haber hecho más, pero estamos contentos, la gente ha disfrutado". En cuanto al próximo curso no tiene dudas de que la fuerza será el grupo: "Nos llevamos tan bien que creo que la gente que venga se va a adaptar fácilmente, tenemos un año más de experiencia y lo podemos hacer mejor". Cosialls, aunque el OCB sea uno de los presupuestos más humildes de la LEB Oro, no se esconde: "Me gustaría jugar el play-off".

