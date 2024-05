Por un final feliz a un año largo: la afición del Avilés se vuelca por la salvación

"Nos vamos a salvar, estamos convencidos". Así se expresaban los aficionados del Avilés ayer, solo unas horas antes de afrontar la final por la salvación ante el Manchego. Los blanquiazules tendrán a más de cuatro mil gargantas apoyándoles y dándolo todo para tratar de amarrar una permanencia que se ha complicado más de lo esperado. A pesar del mal rendimiento deportivo del equipo, la afición ha dado una respuesta a la altura de la importancia del duelo y, tras venderse todas las entradas para el partido, confía en que todo llegue a buen puerto.

"Ha sido un año que se ha hecho muy largo. La temporada no ha sido como nos la esperábamos, pero con los últimos cambios hay que creer", señala Jorge Tovar, presidente de la peña Minuto 42, que cree que en partidos como el de hoy "se nota que la ciudad quiere fútbol". "La afición ha demostrado que está con el equipo una vez más. No estamos donde nos gustaría, pero hay que animar para salir todos juntos de esto", apunta el avilesino, orgulloso de la respuesta de la ciudad con su equipo. Tovar, que ha visto al equipo tranquilo en las últimas horas, confía en que el Avilés sea dominador y que a ellos "se les haga pesado el partido". "Lo más importante creo que va a ser entrar bien. Tenemos jugadores para llevar la iniciativa, tenemos que estar bien de primeras para dominarles desde el inicio", señala. Su deseo es claro: "espero que todo se decida en los noventa minutos, que en prórroga y penaltis puede pasar cualquier cosa".

Los que apuestan por los penaltis son los niños del Benjamín C del club, que ayer estuvieron celebrando su ascenso a Segunda. "El partido va a terminar con un 4-2 en penaltis", coinciden los pequeños futbolistas, aunque hay alguno que cree que todo se decidirá en la prórroga. Lo que ninguno duda es que el Avilés acabará consiguiendo la salvación para que así su celebración sea completa. "Hemos tenido una gran temporada. Solamente hemos empatado un partido, el resto los hemos ganado todos. Eso sí, el ascenso no ha sido fácil, equipos como el Navarro, el Hispano o el San Fernando nos lo han puesto muy complicado", reconocen. La plantilla, formada por Carlos, Yago, Pablo, Hugo, Nico, Álvaro, Miguel, Aritz, Marcos, Velasco y Daniel estará hoy en el Suárez Puerta dejándose la voz por el primer equipo. Incluso alguno puede que lleve la camiseta especial que han recibido por lograr la promoción. "Se van a salvar, confiamos totalmente en ellos", aseguran.

Los mayores tienen un poco más de cautela. "Que se decida todo en el tiempo reglamentario, no queremos sufrir de más", indica Jorge Álvarez, gran seguidor del Avilés. "Yo creo que va a ser un partido duro de ver, porque ninguno va a querer arriesgar demasiado. Todo se va a acabar decidiendo en los últimos minutos", afirma el aficionado, que vaticina que el gol de la victoria blanquiazul llegará sobre el minuto 80. "Espero que sea un poquito antes, sobre el 70, porque si no vaya sufrimiento", rebate Nuria Fernández, convencida de que los avilesinos podrán mantener la categoría. Sea con penaltis o no, con goles en el descuento o en la primera mitad, Avilés entera confía en que la historia del equipo de fútbol está temporada termine con un final feliz. A partir de las seis de la tarde todo estará en juego.

Suscríbete para seguir leyendo