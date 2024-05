Uno de los jugadores más queridos por los aficionados del Avilés estará en la grada apoyando a su exequipo

Hoy, entre las miles de gargantas que estarán animando al Avilés en su pelea por la salvación, estará un viejo conocido de la afición. Un jugador muy querido por la grada, del que muchos pidieron su regreso durante este año tras ser clave la pasada campaña. Y es que Jorge Morcillo ha decidido, junto a su familia, recorrerse toda España para estar junto al equipo de cara al vital duelo contra el Manchego. "Estoy convencido de que lo van a conseguir", indica el central, que a pesar de la distancia ha estado todo el año pendiente de la actualidad avilesina.

"Es la primera vez que he vuelto desde mi despedida. Mi mujer ha venido alguna vez con los niños, pero yo, como tenía que jugar, no me pude escapar", reconoce Morcillo mientras pasea por las calles avilesinas. "Echaba mucho de menos la ciudad. Esta mañana he estado por donde el estadio y se me han venido muchos recuerdos a la cabeza", confiesa el valenciano, que llegó hace dos días a la ciudad y ya ha podido volver a sentir el orbayu asturiano. "Mira que llevaba tiempo sin ver llover. Fue llegar aquí y nos tocó mojarnos. Hasta eso lo añoraba", bromea el central, que ahora vive en La Línea de la Concepción, Cádiz.

Tras salir el pasado verano de las filas del Avilés, Morcillo se enroló en la Balompédica Linense, equipo que ha terminado noveno en el Grupo 4 de Segunda Federación. "La primera vuelta no fue del todo mala, aunque fuimos un poco irregulares. En la segunda estuvimos por debajo de nuestro nivel y finalmente no pudimos entrar ni en Copa del Rey", lamenta el futbolista, que guarda un regusto amargo de la temporada. Aunque entre Avilés y La Línea de la Concepción hay más de mil kilómetros de distancia, eso no ha impedido que el valenciano haya estado muy pendiente de si exequipo. "Lo he seguido mucho. Siempre intento estar al día de mis exequipos y, si como es el caso del Avilés, me dejan tanta huella, todavía más. Tengo muchos amigos aquí y siempre que no me coincidía con un partido mío intentaba verlos", señala Morcillo, que ahora animará como un aficionado más.

"Creo que el partido va a ser muy parecido al de la ida. Va a haber mucho miedo a equivocarse y me da que los dos entrenadores van a querer que el partido se haga largo. Todo se decidirá en la segunda parte o incluso en la prórroga", analiza el exblanquiazul, que espera que no haya penaltis "por el corazón de todos". Morcillo destaca el papel que puede tener la afición en el duelo, que debe ser el jugador 12 para que el Avilés se salve. "Yo estoy convencido de que van a conseguir sacarlo adelante. Va a ser un partido largo, pero cuando acabe vamos a poder celebrar la salvación", afirma el central, que promete llevar todo su liderazgo a la grada para que, junto al resto de aficionados, llevar en volandas a los avilesinos.

