0-0: Todo se decidirá en Mareo entre L'Entregu y el Sporting Atlético

L’Entregu, 0-Sporting Atco., 0 L’Entregu, 0-Sporting Atco., 0 L’Entregu: Alberto Benito (2); Borja Rodríguez (2), Pereke (3), Kike Fanjul (2), Borja Prieto (2), Tejón (2), Eze (3), Mundaka (2), Nico Pereira (2), Óscar Fernández (2) y Dani González (2). Cambios: Berto Arias (1) por Óscar Fernández, min. 68. Cristian Ferreiro (1) por Mundaka, min. 68. Manu Casariego (s.c.) por Diego Tejón, min. 88. Sporting Atlético: Bloch (3); Ebea (2), Jorge Montes (2), Tomás Fuentes (2), Kembo (2), Mbemba (1), Dacal (2), Óscar Castro (3), Damián Cáceres (2), Oyón (2) y Álex Lozano (2). Cambios: Acerete (1) por Mbemba, min. 66. Boza (1) por Dacal, min. 76. Samu Montes (1) por Álex Lozano, min. 76. Iker Martínez (s.c.) por Oyón, min. 86. Leonel (s.c.) por Ebea, min. 86. Árbitro: Carrillo Chekhov (comité gallego). Amonestó por parte local a Borja Prieto, y al visitante Óscar Castro. Nuevo Nalón: Unos 800 espectadores.

La eliminatoria entre L’Entregu, quinto clasificado de Tercera, y el Sporting Atlético, segundo, se resolverá en el partido de vuelta que se disputará el domingo (12.00 horas) en Mareo. La única ventaja, además de jugar en casa, con el que llega a ese encuentro el filial rojiblanco es que en caso de que al término de la prórroga se mantenga el empate sería el Sporting Atlético el que seguiría adelante por haber quedado mejor clasificado.

Hubo mucho respeto entre los dos contendientes, que no arriesgaron con balón y que se decantaron por el fútbol directo y los pases largos para minimizar errores. Así, la primera parte comenzó equilibrada, aunque L’Entregu, que tuvo más ocasiones, fue mejorando con el paso de los minutos ante un conjunto gijonés que empezó bien, pero que se fue descafeinando con el paso de los minutos.

El primero en avisar fue el equipo de Adrián González por mediación de Nico Pereira, que le ganó la partida a su marca y desde la banda sacó un centro raso entre el portero y la zaga que Óscar Fernández no logró llegar a rematar. La respuesta del filial rojiblanco no tardó en llegar tras un buen centro de Lozano, que punteó muy forzado en el primer palo Damián Cáceres, yéndose el balón al lateral de la red. Al filo del descanso, la tuvo Diego Tejón desde la frontal, pero su disparo, muy centrado, no generó ningún apuro a un Bloch que estuvo muy seguro durante todo el encuentro. No iba a ser la última en la primera parte de un L’Entregu que la tuvo a un minuto final en la cabeza de Eze tras un córner botado por Borja Rodríguez. Así concluyó una primera parte en la que se aproximó más L’Entregu, pero sin conseguir intimidar.

Oyon, del Sporting Atlético, con el balón, con Ebea en primer término, ayer en el Nuevo Nalón. | Fernando Rodríguez / A. Cepedal

En la segunda parte, L’Entregu salió con más chispa, pero se fue apagando con el paso de los minutos. Dani González, por la banda derecha, puso un balón a la frontal y Borja Prieto conectó un tiro que se fue al larguero en lo que fue la mejor ocasión y la más clara del partido.

Respondió el Sporting Atlético tras una perdida en el centro del campo del conjunto local, que acabó con Lozano disparando a puerta desde la frontal y tocando el balón en un jugador de L’Entregu en una acción que tuvo mucho peligro. El partido se fue igualando y la volvió a tener Óscar Fernández, pero Bloch tapó muy bien para dejar sin opciones al delantero del equipo del Nuevo Nalón.

La última aproximación de L’Entregu, que cerca estuvo de permitir a los del Nuevo Nalón irse con ventaja a Mareo, llegó en un barullo tras una prolongación a Eze después de un córner botado por Borja Rodríguez. El balón quedó muerto en el área, pero ningún jugador de L’Entregu acertó a finalizar, despejando con apuros el Sporting Atlético.

Terminó mejor el partido el equipo local, que en general tuvo más opciones de gol, a pesar del equilibrio que fue la nota dominante del encuentro. Dos equipos que nunca se olvidaron de que faltan otros noventa minutos por jugarse y que al final se confirmaron por dejar la resolución para el domingo, en Mareo, donde uno de los dos se meterá en la final de la fase regional de la promoción de ascenso a Segunda Federación y estará un paso más cerca de lograrlo. El ganador de la final se enfrentará después al que haya hecho lo propio en la fase de otra región, esta vez sí, con una plaza en juego.

