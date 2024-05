Manolo Díaz, técnico del Lobas, tras ganar el derbi de balonmano al Motive.co Gijón: "Las chicas se lo merecían"

El entrenador del Lobas Oviedo, Manolo Díaz, salió muy satisfecho tras la victoria (25-24) de su equipo en el derbi ante el Motive.co Gijón, a pesar de que llevarse el derbi no cambia nada en la clasificación y el equipo carbayón nada puede hacer ya por evitar el descenso de la Liga Guerreras Iberdrola. "Estamos muy contentos porque hace mucho que no ganamos un partido, es un derbi, que al final es un partido con un pequeño plus de emociones, y en nuestra casa", dijo al término del duelo.

Para el entrenador asturiano es, además, "una buena manera de dejar la competición" y por eso insiste en que están "muy contentos porque incluso hemos remontado, que es un plus en este tipo de partidos, te da un poco más de alegría". La felicidad también llega porque esta victoria sirve para que las jugadoras vean reflejado el trabajo en la pista y también por la afición: "Las chicas ya se la merecían y nuestro público también".