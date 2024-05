Natalio, autor del gol de la salvación del Avilés: "Hemos revivido un sentimiento perdido"

Natalio, capitán del Avilés, anotó ayer el gol que certificó la permanencia de su equipo en Segunda Federación. El valenciano terminó el partido exhausto, feliz y orgulloso de que el Avilés haya sido capaz de "devolver la ilusión a la gente".

"El equipo lo ha dado todo. Ha sido una temporada muy irregular en la que teníamos que haber estado arriba pero no entendimos lo que es el Real Avilés. Este equipo es Diego Baeza (presidente del club blanquiazul) y vamos a tirar para arriba. Este año no lo hemos hecho bien y hemos experimentado la cara amarga de la moneda. Hoy (por ayer) hemos dado la talla en un partido muy complicado, donde no solo es estar físicamente bien, si no tener una gran mentalidad. Era vida o muerte y el equipo lo ha dado todo", afirmó tras el partido.

Respecto a su gol, el de la permanencia, "no es un gol de ascenso, pero si es para salvar se saborea igual. Recuerdo el primer día que entré por este túnel de vestuarios, cuando esto estaba desierto, no teníamos ni agua caliente y había cincuenta personas. Hoy (por ayer) han venido 4.500 personas. Hemos revivido un sentimiento que estaba perdido. Me hace muy feliz que tanta gente sienta este escudo", explicó Natalio, que quiere seguir jugando a sus 39 años de edad. "El presi quiere que siga. He metido quince goles. Si sigo así, seguiré. No hay Natalio para 90 minutos, pero es mi pasión", comentó.

