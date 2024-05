Noa y su tambor dan alas al Avilés: así vivió la afición blanquiazul la salvación de su equipo

Noa de los Ríos y su tambor dan alas al Avilés. Allí donde el conjunto blanquiazul viaja se encontrará Noa aporreando su instrumento y vestida hasta las cejas con ropa del equipo de la Villa del Adelantado. Junto a su madre, Vanesa Menéndez, no deja de animar en ningún momento en los partidos de los suyos, casi opacando los bombos de las gradas de animación, esos que son "para los mayores".

La afición del Avilés vivió ayer una jornada de alegría. No de éxito, como muchos de los seguidores decían al abandonar el Suárez Puerta, dada la temporada realizada por el equipo entrenado por Javi Rozada. Momentos en los que rozaron meterse en zona de ascenso se han quedado nublados por un play-out del que han salido airosos por los pelos. "Es una temporada para olvidar. Estamos felices porque nuestro equipo ha ganado y se ha salvado, lógicamente. Pero estamos contentos hoy. Mañana estaremos tristes por lo que pudo ser y no fue. Esperemos que no nos vendan motos y de verdad armen un equipo competitivo el año que viene", dijo Manolo Sáenz, aficionado de Oviedo, aunque de ascendencia avilesina, desplazado ayer hasta Avilés.

Era el pensamiento general. La gente se debatía entre el alivio que te da el no descender y el enfado por un "quiero y no puedo" que no se paraba de repetir. Un partido que el conjunto de la Villa del Adelantado ganó por la mínima a un Manchego que desplazó a cientos de aficionados que abarrotaron la grada visitante del municipal avilesino. No pararon de cantar durante todo el partido y, a pesar de la derrota y del consiguiente descenso, animaron a los suyos antes de marcharse. Entre ellos, la peña "Orgullo Blanquiazul". Ellos ya estaban desde bien temprano por los bares de Avilés. Sobre las 12 horas estaban ya con el vermú y alargaron la fiesta hasta la hora del partido, a media tarde. Sacrificaron la siesta (y puede que hasta la comida) para apoyar a los suyos, aunque se marcharon decepcionados a casa. A pesar de ello, echaron unos días por Asturias. "Nos está encantando. La gente es súper agradable y el tiempo se agradece", dijeron apesadumbrados.

Una fiesta que se preveía más potente, pero que ante una afición exigente como es la del Avilés, no lo fue tanto. "Nos vamos para casa como si hubiese sido un partido más. Es cierto que presta ganar y salvarse, pero lo cierto es que el resto de la temporada ha sido un desastre", dijo Rodrigo Alonso que, de la mano de su mujer, se iba rápidamente del campo, una vez el árbitro señaló el final de un partido que certificó la salvación del Avilés, en la que seguro que Noa y su tambor tuvieron mucho que ver.

