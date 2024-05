El Sporting C sube a Tercera y el Mosconia se queda a un punto

El Sporting C se aseguró el ascenso a Tercera Federación tras ganar por 3-1 al Astur, que se complica sus opciones de subir de categoría. Para lograrlo, de hecho, necesita ganar los dos partidos que le quedan y que el Mosconia no sume ningún punto. La otra opción, si conserva el cuarto puesto, es que el Sporting Atlético no ascienda a Segunda Federación y, por lo tanto, el Sporting C tampoco pueda hacerlo a Tercera al no poder coincidir dos equipos del mismo club en una misma categoría.

El que estuvo a punto de garantizarse el ascenso fue el Mosconia, que se queda a un punto de asegurarse el tercer puesto después de empatar con el Siero. Lo hizo, además, en una auténtica fiesta en el Marqués de la Vega de Anzo, donde hubo más de 1.500 espectadores deseando celebrar un ascenso que aún tendrá que esperar. Si el equipo de Grado suma o si se deja algún punto el Astur, el Mosconia ya será de Tercera.

En la parte de abajo también se empiezan a clarificar las cosas. El Colloto está ya descendido y el Berrón, el Atlético de Lugones y el Asturias de Blimea se están jugando la cuarta plaza por abajo, que podría no llevar al descenso. De esos tres equipos, dos bajan seguro y el tercero dependerá de que el equipo asturiano que juegue la fase nacional de ascenso a Segunda Federación logre subir y, por lo tanto, solo bajen tres equipos de Tercera a Primera Asturfútbol y, en consecuencia, solo sean tres los que descienda a Segunda Asturfútbol. Con la permanencia del Avilés, además. La Fresneda, el Uni, el Valdesoto y el Muros están salvados.