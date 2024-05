El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, pendiente de Apelación para saber si juega el miércoles el play-off por la permanencia

El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo mantiene la esperanza de seguir una temporada más en División de Honor Plata a pesar de que, tras perder el sábado ante el Barça B en la última jornada, acabó provisionalmente antepenúltimo y por lo tanto en plaza de descenso a Primera Nacional. Sin embargo, el equipo carbayón considera que el Eón Alicante tiene razón en su reclamación después que le dieran por perdido el partido que ganó en la penúltima jornada en la cancha al Fundación Agustinos de Alicante por alineación indebida.

En primera instancia, el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano desestimó la reclamación del Eón, que ha reclamado ante Apelación, una reclamación a la que se ha sumado el Base Oviedo al considerarse parte perjudicada. Y es que, si el recurso prospera y se da por bueno el resultado final del encuentro que ganó el Eón Alicante, el equipo asturiano pasaría a ser cuarto por la cola y el Fundación Agustinos bajaría. En ese caso, el Base Oviedo tendría que disputar el miércoles el partido de ida de un play-off que le enfrentaría al Cajastur Córdoba, de Primera Nacional, por ver cuál de los dos juega la próxima temporada en Plata. La vuelta se jugaría el próximo fin de semana en el pabellón de Vallobín.

El recurso del conjunto alicantino se basa en varios puntos, siendo el primero de ellos que la no inclusión en el acta del partido de un jugador que participó, Lorenzo Poyato, se debió a que "la aplicación informática de la Federación utilizada para confeccionar el Acta del encuentro no funciona correctamente". El segundo es "la inexistencia de intencionalidad o culpa, ni mala fe". El tercero "la falta de tipicidad de los hechos ocurridos dentro del precepto aplicado para sancionar al Club Balonmano Eón Alicante y la falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas". Por último, el club levantino señala que "la vulneración del principio ‘pro competitione’ al entender que la variación del resultado del encuentro afecta a la competición y a otros cinco clubes".

Margareto: "No hay nada que reprochar al equipo"

El entrenador del Unión Financiera Base Oviedo, Ricardo Margareto, analizó la derrota ante el Barcelona B que les costó el descenso a Primera Nacional: "Hemos hecho una primera parte en la que hemos tenido una gran defensa, respaldada con una gran portería; también estuvimos acertados en ataque y nos fuimos con 16-13 al descanso". En la segunda la cosa cambió: "Entraron muy fuertes, con cambio en la portería y con el siete titular durante todos los minutos, nosotros fallamos en defensa y no hemos estado tan acertados", señaló. Margareto añadió que hicieron todo lo posible pero no fue suficiente: "Lo hemos intentado, lo hemos dado todo para ganar un partido que nos daba la salvación, pero no pudo ser con un Barcelona B muy serio". A pesar de todo, se mostró agradecido: "No tengo nada que reprochar al equipo, hemos dado todo lo que teníamos dentro. No ha podido ser".

