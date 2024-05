Javi Rozada, técnico del Avilés: "No quiero que se hable de subir, pero estaremos arriba"

Javi Rozada (Oviedo, 1982) lo ha conseguido. El técnico ovetense llegó al Avilés en una situación de urgencia, con el equipo teniendo que disputar el play-out, una eliminatoria por la salvación, y en un momento de juego muy preocupante. El entrenador decidió aceptar el reto y, tras vencer al Manchego, ha conseguido que los blanquiazules estén un año más en Segunda Federación. La explosión de júbilo en el Suárez Puerta tras el gol de Natalio y con el pitido final del árbitro son fiel reflejo de la actitud pasional del técnico que, tras tres años sin entrenar, afronta un verano de reconstrucción del equipo para adaptarlo a sus ideas. Quiere un grupo comprometido y que aspire a la zona alta, pero sin ponerse metas.

–¿Cómo se siente tras conseguir salvar al Avilés?

–Muy bien, la verdad. Al final sientes que has conseguido lograr el objetivo por el que te fichaban. Tenía una responsabilidad grande, porque haber bajado a Tercera hubiese sido un golpe durísimo. Estoy contento por los jugadores, porque lo han pasado fatal. Han demostrado que son mucho mejores de lo que se veía. También por los empleados y por la afición.

–¿Por qué decidió apostar por el Avilés, viendo el momento en el que estaba el club?

–Sabía que, después de tres años, quería volver a entrenar. Durante estos años tuve muchas cosas, pero, no sé por qué, tenía la esperanza de ir al Avilés. No conocía a Baeza, pero me gustaba lo que transmitía el club. Veía a la gente involucrada, la ciudad ilusionada… Sabía que si nos juntábamos la podíamos liar. Justo me llegó la oportunidad cuando menos me lo esperaba.

–¿Llegó a pensar en un posible descenso?

–Si hubiésemos bajado a Tercero hubiese sido un golpe muy grande. Soy un entrenador que lo que me propongo lo consigo. Lo hice en el Lealtad, con el Vetusta, en el Oviedo estaba seguro que lo podría haber salvado… Siempre que he empezado los proyectos tengo claro cuál va a ser el destino. Confío mucho en mí y, aunque soy consciente de que el fútbol es fútbol, tenía fe ciega en que íbamos a pasar la eliminatoria. Me ayudó a tomar la decisión de venir que Edu Cortina estuviese en el vestuario.

–Habla de Cortina, del que se ha desecho en halagos desde su llegada.

–Lo conozco desde que era alevín. Fue mi capitán siempre. En Tercera nos juntamos en el Oviedo y llegamos los dos juntos al fútbol profesional. Para mí es una persona con unos valores inmensos, como ha demostrado. Otro no se jugaría el tobillo por el Avilés, pudiendo quedar mal para toda su vida. Con él he conseguido todo lo que nos hemos propuesto, juntos. Lo considero un futbolista infravalorado, tiene un nivel superior. Estoy convencido de que el año que viene la va a romper y que acabará volviendo al fútbol profesional.

–Ha acabado contrato, pero parece que confía en retenerlo.

–Espero que siga. Si saliera al mercado estoy seguro de que tendría ofertas, pero tengo la esperanza de que podamos seguir juntos.

–Natalio, al terminar el partido ante el Manchego, habló de que la llegada de Rozada sirvió para subir la intensidad del equipo.

–Yo fui claro con el vestuario, siempre voy de frente con los jugadores. Soy exigente conmigo mismo, y por ello también les exijo a ellos. Me gusta marcar eso desde el principio. Traté de limpiarles las cabezas, que todo lo que había ocurrido antes de mi llegada era como si no existiese. Preparé los entrenamientos pensando en maximizar el tiempo, los jugadores creyeron desde el principio y empezaron a convencerse. Estoy muy orgulloso de lo que conseguimos en once días.

"Durante estos años tuve ofertas, pero tenía la esperanza de venir al Avilés; sabía que si nos juntábamos la podíamos liar"

–Muchos de los jugadores venían de descender la pasada campaña. ¿Cómo vivieron estas semanas?

–En ningún momento pensé en eso. No se puede perder el foco en lo que se tiene que tener, que era en salvarnos. Esas cosas no tienen importancia, tienes que convencerles, que se lo crean. A pesar de la situación, aquí hay un gran vestuario, con gente sana, que se llevan muy bien entre ellos. Son gente noble. Si es verdad que, cuando llegué, no vi un equipo ganador, no a nivel personal de cada jugador, sino como colectivo. Mis equipos quiero que sean ganadores, yo construyo equipos ganadores. Lo que hacía falta era carácter, estímulos en el día a día. A mí me gusta hacer equipos hiperactivos, ahora hay que construirlo.

–¿Cómo fue su relación con los veteranos del vestuario?

–Solo tengo grandes palabras para ellos. Pedro Orfila no jugó ningún minuto y me voy con una sensación brutal, porque notas que está pendiente de todo, que hace comentarios para sumar, que intenta hacer ver cómo está el equipo. Con Davo me pasó lo mismo. Cada uno con su estilo, Davo más directo y pasional y Orfila más calmado, pero los dos han sido de mucha ayuda. Son gente que siente el club, estoy muy agradecido a los dos.

–Ahora toca planificar el equipo de cara a la próxima temporada.

–Tiene que venir un nuevo director deportivo y nos sentaremos a hablar. Baeza confía en que el que llegue va a ir en nuestra línea. Lo que tenemos que hacer es un equipo competitivo, con mucha hambre y con ambición. Me dan igual los nombres. Quiero que los jugadores que vengan tengan ilusión, que estén comprometidos, nosotros lo vamos a dar todo. No quiero que se hable de subir, pero estaremos en posiciones altas.

–Parece que el favorito para la dirección deportiva es Miguel Linares, que ya estuvo en el Suárez Puerta presenciando el partido ante el Manchego.

–Baeza tiene que decidir. Por lo que he visto, tiene experiencia, y si viene a ayudarnos a hacer un equipo bueno estaré encantado. Yo no quiero decidir, soy el entrenador. En la confección de la plantilla intentaré influir, pero siempre en consenso con el director deportivo.

"El Oviedo, con este entrenador, ha merecido más y con una propuesta muy atractiva; ojalá pueda meterse en el play-off"

–¿Qué tipo de perfiles le convencen?

–Hay muchos perfiles. Puede ser algún cedido que venga desde el Oviedo y que vuelva mejor futbolista, preparado para jugar en Segunda. Del Sporting también podría haber, aunque lo tengo menos visto. Sé que el Oviedo nos va a poner facilidades para que vengan conmigo, porque me conocen como entrenador. Además, me gustaría contar con jugadores que hicieron buenos años en equipos que no se esperaba, y con alguno de Primera Federación que tenga experiencia, que creo que es algo que hace falta para competir. También puede haber jugadores que conozco de mi época en el Vetusta, que son de la generación de Cortina, que pueden pegar aquí su último coletazo.

–¿Qué expectativa se pone de cada al año que viene?

–Lo que más me preocupa es el primer entrenamiento. Vamos a ir día a día, partido a partido. Lo que quiero es que el equipo compita, la temporada nos irá poniendo donde nos tenga que poner. Quiero un equipo reconocible, que la afición esté orgullosa de nosotros, eso es lo que más me importa. Creo que podemos estar arriba, pero eso se irá viendo durante el año.

–¿Cómo está viendo al Oviedo, su exequipo?

–Espero que acaben entre los seis primeros, tengo mucha confianza. Depende de sí mismo, este es el año del Oviedo. Tienen un entrenador que quizás haya merecido más . Además, lo ha hecho con una propuesta muy atractiva. Se está comiendo un marrón muy grande, porque intenta transmitir un mensaje tranquilo y le están perjudicando mucho con decisiones arbitrales. Ojalá pueda meterse en el play-off, el míster y la afición se merecen el ascenso, que sería lo máximo.

