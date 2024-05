La locura del equipo asturiano que mete más de 1.500 personas en su estadio en Primera Asturfútbol: "No nos ponemos techo"

El Mosconia ha vuelto a Tercera Federación. Después de dos temporadas en Primera Asturfútbol, el equipo de Grado ha conseguido, a falta de una jornada para el final, certificar un ascenso que se sale de lo ordinario por el enorme interés que han concitado sus andanzas durante la temporada. ¿Qué otro equipo de la sexta categoría del balompié nacional ha congregado, domingo tras domingo, más de 1.000 personas en su estadio? La respuesta probable es que ninguno.

El Mosconia quiere más / Javier Sámano Lucas

"En Grado se respira fútbol, la gente quiere ir al campo y todo el pueblo está volcado con el equipo, desde los comercios locales hasta los bares, que nos ayudan mucho. Hemos vuelto a enganchar al pueblo al fútbol, cuando vas por la calle la gente habla del equipo, y eso es muy bonito", asegura el central Borja Granda. Fichado mediada la pasada temporada, Granda ha quedado epatado por la temperatura ambiental que ha llegado a alcanzar el Marqués de la Vega de Anzo en el último tramo de la temporada, con entradas que han superado los 1.500 espectadores. Y eso que Granda no es un tipo fácil de impresionar: canterano del Sporting, acabó debutando en el Real Oviedo Vetusta y ha jugado, también, en clubes de la relevancia del Avilés, el Langreo o del Ethnikos, de la primera división de Chipre.

Granda, de 31 años, decidió cambiar el Gran Tarajal de Fuerteventura por el Mosconia por la compleja situación que vivía en la isla, donde sufría impagos, y por la ambición del proyecto que se le ofreció en Grado. "Me ilusionó. La idea cuando llegué era salvarnos y luego luchar por subir", expone Granda. Dicho y hecho: en la 2022/23, el Mosconia abrochó la permanencia después no sin ciertas apreturas, con varias jornadas rondando el descenso, antes de conseguir un ascenso cimentado en una segunda vuelta brillante: el equipo de Grado, que cerró la primera vuelta cuarto a cuatro puntos del tercero Astur, apila 42 puntos, con 31 goles a favor y tan solo ocho en contra desde Navidad, a falta todavía de disputar el último partido.

"Quizá nos costó arrancar la temporada porque sufríamos cierta ansiedad por la exigencia de subir y porque la plantilla y el cuerpo técnico había experimentado muchos años con respecto al año anterior", analiza el técnico, Alejandro Josmay, "aliviado" tras conseguir el objetivo que se había marcado el club y para el que construyó una plantilla forrada de talento que se vio aun así reforzada en invierno con fichajes que el entrenador encuentra "claves" como los de Miguel Berlanga, llegado del Vetusta, o Diego García, fundamental en el ascenso del Cova a Segunda Federación el curso pasado.

Asegurado el ascenso, el Mosconia no se conforma y quiere más: no basta con pelear la permanencia en Tercera, sino que la idea es aspirar a dar batalla en los puestos de arriba, para lo que será preciso incorporar "jugadores que eleven el nivel", asegura Pedro Luis González, director deportivo de la junta comandada por el presidente José Luis Pastur. "Tenemos un proyecto ambicioso, que es lo que demandaba la afición para volver a ir al campo en masa como ha hecho esta temporada", incide un González que no teme verbalizar los ambiciosos propósitos que se marca el club: "Queremos estar lo más arriba posible. No nos ponemos techo".

