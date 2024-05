El Alimerka Oviedo Baloncesto cumple 20 años y conserva el mismo sueño de siempre: "Se llegará a la ACB", dicen sus fundadores

Lo importante es que el balón nunca pare de botar, que siempre haya un equipo de baloncesto que represente a la ciudad y que los niños, tratando de imitar a los mayores, sigan tirando a canasta. Y para eso, para que el marcador no se pusiera a cero en Oviedo, hace hoy veinte años que cinco personas –Víctor Tresguerres, Luis Cañal, José Antonio Mazoy, el fallecido Luis Riera y Fernando Villabella, actual presidente– fundaron el Oviedo Club Baloncesto. En dos décadas ha pasado de todo, éxitos, decepciones, victorias, derrotas, gente que va y viene, pero lo importante es que en Pumarín sigue sonando el ruido del balón golpeando lo que antes fue un suelo de goma y ahora es un bonito parqué.

"El problema era que el Vetusta desaparecía, lo cogimos por necesidad", coinciden los cuatro fundadores vivos, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en el polideportivo de Pumarín, durante una conversación en una terraza cercana al recinto deportivo que lleva el nombre del único que falta, Luis Riera Posada, primer presidente del club, fallecido en 2007. Víctor Tresguerres puntualiza que para que este nuevo proyecto echara a andar fue muy importante contar con la generosidad de los dirigentes del Vetusta: "Nos echaron una mano y fue importante que no nos negaran el apoyo porque así pudimos continuar con los derechos de los equipos, no es lo mismo tener a un equipo en tercera que en primera". Todos asienten y Fernando Villabella ratifica: "No nos pusieron ningún inconveniente".

Sí que trataron de "romper un poco con lo que había" y para hacerlo contaron con alguien que terminó siendo capital en el devenir del club, Héctor Galán, que ha sido el director general justo hasta esta temporada, en la que ha dado por finalizada su etapa en el Alimerka Oviedo y poco después ha comenzado una nueva andadura en el Obradoiro. "Ojalá le vaya muy bien", coinciden.

Luis Cañal ha sido de todo, jugador, entrenador y directivo, pero sobre todo es un apasionado del baloncesto que rememora la época del Tradehi y que insiste en destacar el papel que tuvo en los inicios el entonces alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo: "Nos ayudó mucho". Reconoce que ahora va poco al polideportivo porque se altera demasiado: "Me pongo muy nervioso, sobre todo me enfado mucho con los árbitros", dice.

José Antonio Mazoy, que fue también consejero del Real Oviedo, se metió en esta aventura en parte porque tenía un hijo jugando al baloncesto: "Lo importante es consolidar una base de críos, pero los críos, si no hay a quien mirar arriba eso no funciona, si tú quieres tener 400 ó 500 niños necesitan un referente, alguien al que venir a aplaudir, y también, si no hay niños, los equipos mueren".

Tresguerres y Villabella se conocían del colegio y los dos, viendo lo que iba a suceder con el Vetusta, tenían en la cabeza hacer algo. Un café entre ellos los puso en el mismo camino. El papel de Luis Riera, exalcalde y persona conocida y respetada en Oviedo, era el de darle empaque al nuevo proyecto: "Cada uno de nosotros éramos conocidos en nuestra casa, necesitábamos a un referente y Luis había sido alcalde, exjugador de baloncesto y hacía que transmitiéramos una imagen de club serio", explica Villabella.

Los fundadores lo fueron dejando con los años, menos Villabella, que sigue al pie del cañón. Tresguerres explica la razón: "Esto exige una entrega total, no tienes vida y si había alguien al que le importaba no tener vida ese era Fernando; es fundamental tener a alguien así". El camino ha sido complicado, seguir en la LEB Oro se ha convertido en algo difícil, pero la ambición era máxima, como demuestra lo que Fernando le dice a Víctor: "Si te dicen que en 20 años no estábamos en la ACB no te lo hubieras creído". Víctor asiente y es que, dice, "viendo lo que había alrededor...". Pero lo más importante para Tresguerres "es la estructura profesional que ha creado el club, nunca un club de Oviedo ha tenido algo parecido, me parece un gran acierto esa profesionalización".

Para concluir, los tres tienen claras dos cosas: una es que la oportunidad de crecer es el Palacio de los Deportes, que está llamado a ser la nueva casa del OCB, y la otra que no van a hacer falta esperar otros 20 años para poder cumplir el sueño de estar en lo más alto, por muy lejano que se pueda ver ahora: "Si sigue así, el OCB llegará a la ACB".

Suscríbete para seguir leyendo