Mucho que celebrar: un repaso a los 20 años que acaba de cumplir el Alimerka Oviedo Baloncesto desde su fundación

El mes de mayo que hoy acaba, día en el que el Alimerka Oviedo Baloncesto cumple veinte años y un día, puede llevar a cierta melancolía. Van dos años en los que la temporada acaba un poco antes de lo acostumbrado para un club que en once campañas en la LEB Oro ha jugado siete veces el play-off de ascenso a la ACB. Todas salvo la segunda, la del covid, en la que la liga se paró, y estas dos últimas. Uno casi relacionaba el final de la liga con viajar a Palencia, donde jugaron cuatro eliminatorias, dos de ellas de semifinales; o a La Coruña, donde disputaron tres; o a Orense, dos; o hasta a Huesca, donde jugaron otra.

Ni que sean tantos play-off ni que las dos últimas temporadas la salvación haya sido el gran objetivo es casual. Lo primero responde a una irrupción en la LEB Oro que desbordó las previsiones y dio tal velocidad al proyecto que la sensación era que se estaba a punto de subir el escalón que faltaba, sobre todo en una primera época en la que las distancias económicas entre los clubes de la liga eran escasas y Oviedo, inmaculado a la hora de cumplir con lo prometido (eso que ahora parece evidente hubo una etapa en la que no lo fue), se convirtió en un lugar muy apetecible para desarrollar una carrera como jugador de baloncesto.

La segunda circunstancia se produce cuando las cosas en la liga cambian, con proyectos más ambiciosos, y el OCB se ve en una encrucijada económica tanto por la imposibilidad de aumentar su masa social jugando en Pumarín como por el entorno socioeconómico que le rodea. Es un hecho que las ayudas de grandes empresas y de instituciones, especialmente en lo que respecta al Principado, son inferiores en Asturias de lo que son en otras regiones.

Pero es justo en este momento, en este vigésimo cumpleaños, después de una temporada que ha dejado muy buen sabor de boca, cuando más hay que mirar al pasado para afrontar con optimismo y ambición el futuro. Contaba en su día Fernando Villabella, presidente y gran motor de este proyecto durante nada menos que veinte años, la importancia que tuvo renunciar a jugar en LEB Plata (2009) tras la desaparición de la LEB Bronce. Supuso aceptar una realidad y, más importante, marcó un objetivo. No es muy diferente ahora. Toca aceptar que el presupuesto con el que cuenta el club le permite tan solo luchar por mantenerse en una liga que ha crecido de forma espectacular en los últimos años y, empujados por el futuro traslado al Palacio de los Deportes y todo lo que eso supone, tratar de cambiar esa realidad. Si se ha hecho antes se puede volver a hacer ahora.

Pero hasta que eso suceda hay que seguir trabajando, sin olvidar nunca la cantera, y sobre todo seguir soñando, como se ha hecho en la temporada que acaba de concluir, en la que un grupo joven, dirigido con mucho acierto por Javi Rodríguez, rindió a un grandísimo nivel y que, además de cumplir con los objetivos, divirtió y enganchó a una afición que por momentos se vio llegando algo más lejos. Un grupo que, además, se ha consolidado en Oviedo, ya que al menos seis de esos jugadores seguirán el próximo curso en el club.

Y son los jugadores, es bueno no olvidarlo, los protagonistas de todo esto, los que hacen que un equipo llegue a la LEB Oro como lo hizo el Oviedo Baloncesto en 2013, partiendo la pana. Mucho mérito han tenido también los magníficos entrenadores que han pasado por este equipo, Miguel Moreno, Emilio Suárez, Iván Martín, Mariano Arasa, Alfredo Riera, Guillermo Arenas, Carles Marco, Natxo Lezkano, Trifón Poch o el actual, Javi Rodríguez.

Pero en estos momentos, cuando se hace raro hablar del equipo sin que por primera vez esté detrás de él la figura de Héctor Galán, ahora director general del Obradoiro, de lo que uno puede estar seguro es de que el público fue y sigue siendo feliz yendo a Pumarín y viendo a gente como Javi Candás, Marcos García, Jorge Granda, Hugo Prieto, Chus Moreta, Leroy Tresguerres, Armando, Edu Lazo, Javi Rodríguez, "Champi", Albano Fernández, Tony Tate, los hermanos Héctor y Adrián Macía, Rubén Suárez, Agustín Prieto, Manu Parada, Bryan Le Duc, Ian O’Leary, Kevin Ratzsch, Will Hanley, Howard Brown, Ferrán Bassas, Dani Pérez, Fabio Santana, Miquel Salvó, Edu Hernández-Sonseca, Johan Löfberg, Moha Barro, Felipe dos Anjos, Juan José García, Paul Jesperson, Álvaro Muñoz, Diego Sánchez, Francis Alonso o Norelia, de enorgullecerse cuando el gran Oliver Arteaga se emocionó viendo su camiseta colgada en la pared de Pumarín, o disfrutando de la explosión de gente como Harald Frey o Micah Speight, también de ver la espectacular evolución del canterano Alonso Meana, y a tantos otros que seguro que injustamente me dejo.

Pero de los que no me pienso olvidar son del genial Fran Cárdenas levantando a todos de sus asientos en Pumarín, a la gente enloquecida por otra inverosímil remontada ni tampoco de su compadre, el capitán, Víctor Pérez, llevando al cielo la Copa Princesa. Y lo que nos queda.

