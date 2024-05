El hombre de moda en el ciclismo español ya está de regreso en Asturias: "No tenemos nada que envidiar al Giro"

"En Italia tienen una carrera fantástica, un entorno privilegiado, pero bueno, yo creo que nosotros no tenemos nada que envidiar. Tenemos la estética y gracias a la Vuelta pues también tenemos la épica. Los corredores pueden batirse el cobre en los distintos puertos que tenemos aquí y gracias a la Vuelta, que todos los años nos trae un par de etapas y etapas que yo creo que son importantes para la carrera, podemos ver un gran espectáculo y disfrutar del entorno privilegiado que aquí tenemos". Pelayo Sánchez, el corredor asturiano que mostró su pujanza al mundo en el reciente Giro de Italia, saludó así la presentación de las etapas asturianas de la Vuelta a España de este año, en un acto desarrollado ayer en el Museo de Bellas Artes.

El acto contó con la presencia, además del corredor del Movistar, del director general de La Vuelta, Javier Guillén, la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Fernández, y la directora de la Vuelta a Asturias, Cristina Álvarez "Mendo". También estuvieron la ciclista Lucía González Blanco y los excorredores Chechu Rubiera y Samuel Sánchez, además de autoridades de los diferentes ayuntamientos por donde va a discurrir la carrera.

Asturias volverá a ser protagonista en la próxima edición de La Vuelta Ciclista a España con dos llegadas en alto a Cuitu Negru (Lena) y los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís) los días 1 y 3 de septiembre, y el paso por Degaña y Cangas del Narcea el 31 de agosto.

La Vuelta llegará a Asturias el 31 de agosto, cuando en el transcurso de la etapa 14 con salida en Villafranca del Bierzo y llegada a Villablino, los corredores se adentren en los concejos de Degaña y Cangas del Narcea con sendos ascensos a los puertos de Zarréu, de tercera categoría, y Leitariegos, de primera. La siguiente jornada, el 1 de septiembre, la ronda partirá de Infiesto y recorrerá 142 kilómetros hasta terminar con la ascensión de categoría especial al Cuitu Negru, el techo de la estación de esquí Valgrande-Pajares, a 1.842 metros de altitud. Antes, el pelotón deberá superar en dos ocasiones el alto de la Colladiella, de primera categoría, y el de Santo Emiliano, de tercera.

Los míticos Lagos

Tras un día de descanso en tierras asturianas, la tercera etapa que discurrirá por la comunidad partirá el día 3 de septiembre de Luanco, que también debuta como punto de partida en la ronda. Los ciclistas deberán afrontar en esta segunda etapa asturiana 181 kilómetros, incluidas las ascensiones al Fitu y Collada Llomena, de primera categoría, para concluir en los Lagos de Covadonga, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo, de categoría especial. Las primeras palabras de Javier Guillén en el acto fueron para dar la enhorabuena a Pelayo Sánchez: "creo que has hecho un Giro extraordinario. Aparte de que has hecho un carrerón, has corrido el Giro más rápido de la historia". El director de La Vuelta continuó: "Nosotros crecemos con Asturias y crecemos en Asturias. Créanme que estas tres etapas resumen lo que para mí es el ciclismo profesional en ruta. Son dos cosas, una la épica y la ponemos a través de este recorrido y el esfuerzo de los corredores, y otra la estética, y yo creo que la belleza del Principado hace que la estética de la Vuelta a España brille".

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, encargada de cerrar el acto, comenzó agradeciendo las palabras de Javier Guillén: "Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por esas palabras que nos dedicas siempre a nuestra tierra. En Asturias tenemos un pequeño defecto y es que a veces nos cuesta creernos lo que tenemos. Así que escuchar una voz autorizada como la tuya decir lo que acabas de decir aquí, yo creo que nos enorgullece a todos".

Gimena Llamedo aseguró que Asturias "es reconocida internacionalmente, y seguiremos trabajando para que se siga incrementando como un destino predilecto para los aficionados y profesionales del ciclismo. Y eso es gracias, en gran parte, a la Vuelta Ciclista a España y a esos puertos míticos que sin duda son referentes del ciclismo internacional".

