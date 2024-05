El Telecable Gijón de hockey patines se la juega hoy ante el Fraga en su pelea por le título de la OK Liga

"Es una final, no queda otra que ganar porque si no estamos fuera". Así se lo toma la plantilla del Telecable Gijón que a las 21 horas d e hoy recibe al Fraga en el segundo partido de las semifinales del play off por el título de la OK Liga. Las gijonesas cayeron con claridad, 5-2, en la cancha del conjunto aragonés en el primero de los dos partidos pero no se tienen en cuenta los goles si no las victorias por lo que al Telecable Gijón le basta con ganar por 1-0 para forzar el tercer partido que volvería a ser en Mata Jove al mediodía del domingo.

"Ganar es lo único que tenemos en la cabeza. El equipo está bien , estuvimos analizando el vídeo del partido del otro día para ver los errores que cometimos o las cosas a mejorar pero también vimos que hubo ratos en los que generamos muchas ocasiones pero ante equipos de este nivel si no marcas acabas teniendo que arriesgar" indica Sala Lolo, la capitana del equipo. Lolo se queda con la parte buena del sistema de competición, "no va por goles si no por victorias" y espera que "la derrota no afecte al equipo aunque una derrota tan abultada es poco habitual en nosotras así que hay que centrarse en lo que sabemos hacer y en nuestro juego habitual tanto defensivo como ofensivo".

Tres de los cinco goles encajados por las gijonesas en Fraga fueron anotados por Rebeca González y María Sanjurjo, ex jugadoras del conjunto gijonés e incluso la primera de ellas gijonesa de nacimiento. "La verdad es que Rebeca hizo un gran partido y es algo bueno para ella porque llevaba una temporada en la que sufrió una lesión grave. Que se haya recuperado y esté al nivel que está es una buena noticia para ella. Espero que el año que viene sea mejor que este pero que hoy no este a ese nivel" señala Sara Lolo.

La capitana está segura del respaldo de la afición porque ha estado apoyando al equipo durante toda la temporada y no va a fallar en un momento tan decisivo de la misma. "Saben que necesitemos que estén ahí y que animen durante todo el partido y en caso de que haya un tercer partido volverá a ser lo mismo. Mata Jove tiene que se un hervidero y entre todos lo conseguimos" manifiesta.

Natasha Lee tiene a su disposición a toda la plantilla que necesita no cometer errores no forzados que puedan facilitar las contras del equipo aragonés que llega a este tramo final de la temporada en un gran momento de forma como lo demuestra el título de la Copa de Europa y la reciente goleada al Telecable Gijón.

En la otra semifinal el Vila Sana marcha por delante del Palau.