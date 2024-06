Manel Menéndez, nuevo entrenador del Marino: "Tenemos que empezar bien y creérnoslo desde el principio"

Manel Menéndez (Avilés, 1971) está de vuelta en el Marino. Tras probar suerte en el Compostela el avilesino, que ha seguido muy de cerca a los gozoniegos este año, regresa al banquillo de Miramar. El técnico no puede contener la ilusión que le hace el reto y, antes de acudir a la cita con LA NUEVA ESPAÑA, atiende el teléfono, quizás ultimando movimientos para su última plantilla. Ahora su tarea es más complicada que antaño, ya que el presidente del club, Luis Gallego, se encuentra en el HUCA, por lo que debe tratar de dar las primeras pinceladas en solitario.

–¿Ilusionado?

–Sorprendido, ilusionado y muy motivado. Han sido ocho meses que se me han hecho duros y largos, pero estoy con muchísimas ganas. Tengo la suerte de volver otra vez al club que me lo ha dado todo y ahora quiero devolvérselo con trabajo.

–¿Por qué sorprendido?

–Sorprendido porque no me esperaba que Sergio Sánchez se fuese después de la buena temporada que ha hecho en el Marino. Yo estaba mirando, buscando fuera porque los puestos de aquí ya estaban más o menos ocupados. Quería seguir como entrenador y me sorprendió la llamada de Luis Gallego. La verdad que tardé poco en decidirme.

–Por lo que dice Luis Gallego no para ni en el HUCA.

–Así es. Recibí una llamada de que quería tomar un café conmigo y, el mismo día que íbamos a quedar fue cuando le ingresaron por el problema que tuvo en el corazón. Ya en el hospital me llamó y me explicó la situación. Tardé poco en decidirme, al final era volver a casa. Me siento muy afortunado, porque somos muchos entrenadores, hay pocos equipos, y encima tengo la suerte de volver a mi casa.

–Este año firmó por el Compostela, pero no le acompañó la suerte.

–Arrepentido no estoy para nada. Al final son experiencias que tienes que vivir. El aprendizaje ha sido muy grande, en todos los niveles, pero el fútbol es así y al final vivimos de los resultados. Allí querían ser campeones desde la primera jornada, nosotros tenemos que saber donde estamos y aceptarlo. Quizá faltó un poco de paciencia, mira lo que pasó con Imanol Idiakez y el Deportivo de La Coruña, en la primera vuelta lo querían echar y al final consiguió el ascenso. Cuando compran los equipos y quieren ascenderlos en la primera jornada o tenerlos líderes es muy difícil. Hay que tener más confianza con los entrenadores y con los jugadores. Me ha servido mucho para aprender, ha sido una experiencia maravillosa.

–Y, un año después, de vuelta al Marino.

–Tengo mucha adrenalina, porque son muchos meses viendo fútbol y ya había ganas. Este año he visto muchos partidos del Marino y del Avilés y he aprendido mucho. Desde fuera ves las cosas desde otra perspectiva, porque miras desde otro prisma, aunque han sido meses duros. Ahora estoy ilusionado, con muchas ganas de empezar, y aunque seguramente los jugadores tendrán ganas de descansar yo estoy al revés, preparando cosas.

–¿Cómo afronta el verano?

–Estando Luis Gallego en el hospital tengo que estar más pendiente de todo, de las renovaciones, de las bajas… Es lo que me estoy centrando. A partir de ahí toca ir encajando piezas para crear la estructura del equipo dentro de las posibilidades económicas que tenemos. Hay que tenerlo en cuenta, porque el dinero escasea y el Marino sigue sobreviviendo, algo que tiene muchísimo mérito. El Marino es una familia y por eso se mantiene en la categoría.

–¿Ha hablado ya con los jugadores de la pasada temporada?

–Sí, les he llamado a todos. Me gustaría contar con la mayoría, pero ahora mismo es pronto. Todavía no han acabado los play-offs y, dependiendo de como haya ido la temporada de cada uno, igual prefieren esperar un poco antes de comprometerse. Hay que ir poco a poco, adaptándome a la nueva situación. Antes eso era trabajo del presidente, que lo hacía muy bien.

–¿Qué perfil de jugador tratará de buscar en el mercado?

–La idea es ir a por jugadores jóvenes, con proyección y hambre, pero ahora por mucho que te diga… Hay chicos que si tienen posibilidades de poder ir a otros sitios al final de decantan por eso. Debemos ser cautos, esperar e intentarlo. Si somos capaces de que tanto Sporting como Oviedo nos cedan algún jugador de ese perfil sería fenomenal, para renovar la edad del equipo y para mantener el ritmo de juego, que es importantísimo. Es algo que el Marino tuvo este año y ahora quiero mantenerlo.

–Lora ya fue uno de tus pilares en el pasado y ahora vuelven a coincidir. ¿Será una de las piezas claves del proyecto?

–Lora jugará al fútbol hasta que él quiera y decida, porque aparte de ser un jugador excepcional y alguien que se deja la vida por el equipo, es una grandísima persona. Da igual la edad que tenga la gente que llegue nueva, Lora es alguien que siempre va a ayudar a integrar a la gente en el grupo. Nombres como él, Guaya, Nacho Matador o Borja son gente que hay que tener, por lo que dan al equipo y al club. A partir de ahí tenemos que ir encajando piezas con lo que nos llegue. Esto es como Aliexpress, no es lo que pides, es lo que te llega.

–Usted se fue tras realizar una gran temporada, llegando incluso a rozar los puestos de play-off.

–Ese año hicimos una temporada bastante buena, aunque igual nos faltó un poco de cabeza para creernos más que estábamos en esa posición. Por lo que he visto este año, independientemente de cuál sea el objetivo, que creo que tiene que ser la salvación, necesitamos creer más, porque si te lo crees puedes tener otros objetivos, como pelear por entrar en la Copa del Rey o por estar más arriba. Tenemos que empezar bien, porque creo que importa muchísimo, porque te da una confianza especial. Ese último año empezamos muy bien, y eso te da fuerza para hacer las cosas.

