El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo se defenderá en la última instancia deportiva tras su descenso: "Se sancionó desproporcionadamente"

El Unión Financiera Base Oviedo recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la decisión tanto del Comité de Competición como del Comité de Apelación de la Federación Española de Balonmano de dar por perdido el partido al Eon Alicante frente al Fundación Agustinos, también de Alicante, por alineación indebida, lo que supuso a la postre el descenso del equipo asturiano de División de Honor Plata a Primera Nacional. Al frente de esta reclamación está el abogado asturiano Miguel Cuesta, experto en derecho deportivo, exjugador y exárbitro de balonmano, que ejerce en el despacho Ramón y Cajal de Madrid.

–¿Qué es lo que van a hacer?

–Vamos a presentar un recurso al TAD, que es la última instancia en deporte, tenemos de plazo hasta el 11 de junio. Lo que pretendemos es defender que en el partido entre el Eon Alicante y el Fundación Agustinos no hubo alineación indebida y sí un error administrativo en la incorporación del jugador al acta, el chico estaba autorizado para jugar, y que la Federación hizo una interpretación muy culposa de una acción sin mala fe. De hecho, al día siguiente los árbitros la corrigieron en el acta. Es cierto que hubo falta de celo de los árbitros y del delegado, que deberían haber revisado el acta, pero por eso no se puede imponer una sanción tan desproporcionada y afectante a terceros.

–¿Es determinante que no haya mala fe al no incluir al jugador en el acta del partido?

–Hay jurisprudencia de que para sancionar un error administrativo tiene que haber mala fe, aquí demostramos que no hay conducta culposa alguna que justifique deportivamente tan grave como la perdida de un partido por 0-10, quizás si una multa económica o un apercibimiento a los árbitros y al club infractor. Nosotros decimos que no habiendo dolo debió haber sido más flexible, aunque haya habido un defecto de forma no fue algo tan grave y, además, afectó a otros cuatro equipos al cambiar las posiciones de la liga, saliendo el Agustinos del descenso y afectando especialmente a Oviedo, que descendió, y a Ibiza, que tuvo que jugar el play-out para salvarse.

–Lo que está claro es que el Base Oviedo no tuvo la culpa.

–El Eon gana el partido por nueve goles, el portero que no estaba en el acta era un jugador de la cantera que participó durante tres minutos y que podía jugar. La aplicación que se utiliza para inscribir a los jugadores la aceptó, pero no se volcó bien su incorporación al acta digital. El fallo fue no haber revisado el acta, eso está mal, pero no me pueden meter en la cárcel por saltarme un semáforo en rojo.

–¿Qué esperanzas tienen en que prospere el recurso?

–Sí que tenemos porque el TAD ya ha revocado resoluciones de comités de otras federaciones deportivas, por lo tanto tenemos esperanzas y tenemos una buena argumentación. De lo que tenemos miedo es de que se demore demasiado la resolución y eso imposibilite que el Base Oviedo pudiera mantener la categoría en la 24-25; por eso, vamos a pedir en el recurso que, ante esta situación, se contemple un ascenso en diferido para que el equipo de Oviedo recupere la categoría en la 25-26. Es algo que ya pasó con el Obradoiro en la ACB. Si da tiempo, que se haga ya y que se amplíe en un equipo la División de Honor Plata porque el escenario de que el Base Oviedo juegue un play-out es inviable ya, y si no que se haga lo mismo en la siguiente.

–¿Qué le supone esto al Base?

–Supone un daño organizativo incuestionable por las decisiones que hay que tomar dependiendo de la categoría en la que juegues, por eso consideramos que la decisión de los comités de la Federación fue desproporcionada. Afecta a la plantilla, a los patrocinadores... es un perjuicio desproporcionado.

–Usted también llevo el caso del Alimerka Oviedo Baloncesto por la canasta que no le sumaron en Melilla. En ese caso no llegaron al TAD, ¿por qué ahora sí?

–Eso lo que denota es que no recurrimos por recurrir y que en aquel caso, con el OCB ya salvado y sin opciones de play-off, no queríamos afrontar una guerra federativa. En este caso, la decisión por un conflicto entre terceros nos sacude de lleno y tenemos que salvaguardar los justos y merecidos intereses del Base Oviedo que tan dañados se ven.

