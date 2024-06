El "atraquito" al Oviedo y un hipotético Sporting-Oviedo en la final del play-off en Polonia

Juanma Castaño, uno de los periodistas asturianos que encabeza las noches deportivas de la radio española, ha vuelto a analizar, a su juicio, lo que se le viene por delante al Sporting y al Real Oviedo, en especial a los “sufridores” de ambos equipos de cara al play-off que tienen por delante. Incluso el periodista gijonés y alguno de sus colaboradores analizaron “el atraquito” que sufrió el Real Oviedo en el partido del domingo en Ipurúa ante el Eibar en referencia al polémico penalti que se pitó a Paulino por una supuesta mano y que abrió el camino a la remontada al equipo armero. De esta forma, “El tertulión de los domingos” de la cadena Cope abría con comentarios, por ejemplo, del también periodista asturiano Paco González, sobre el arbitraje.

En conversación con Miguel Rico, uno de los colaboradores del programa que analiza la actualidad del Barça, comenzó todo. “¿Qué tal el fin de semana?”, le preguntaba Castaño a Rico, momento en el que Paco González terció afirmando “viendo los atraquitos al Oviedo”. “¡¡¡Buenoooo!!!...”, replicaba Rico, que añadía: “Sin atracos el Oviedo estaba en ascenso directo”. En ese momento Juanma Castaño reconocía que “el penalti que le han pitado al Oviedo es una vergüenza”, momento en el que también se recordaban los arbitrajes sufridos por los azules en otros encuentros como ante el Espanyol o frente al Racing de Santander.

En ese momento la conversación viró hacia una hipotética final del play-off para el ascenso entre el Sporting y el Oviedo. “¿La verías?”, le inquirió Gonzalo Miró a Juanma Castaño, reconocido seguidor rojiblanco: “No, no creo que vería el partido. Es un partido que no me gusta. Es un partido innecesario (risas)”.

En otro momento de la tertulia, Castaño regresó a la actualidad de Segunda División insistiendo en lo sucedido con pena máxima señalada a Paulino: “Al Oviedo le han pitado un penalti lamentable”. Y Paco González, seguidor del Oviedo, añadió: “A mí me parece que los arbitrajes en Segunda a menudo son tétricos… El Oviedo es de los grandes perjudicados: en penalti de El Molinón, lo que pasó contra el Espanyol, el gol anulado en Santander, lo de hoy (por el domingo)… El Oviedo está entre los más perjudicados, seguro”. En este instante tercia el también asturiano Heri Frade e hincha del Oviedo: “Según los informes de varios compañeros que se dedican a valorar las labores arbitrales y coinciden en que sin esos errores el Oviedo sería campeón”. “Hubiera subido directo, seguro”, añadió Miguel Rico.

“Una de las cosas que le achaca la afición al Carrión, principal portavoz del Oviedo, y a la propiedad es no pegar el golpe encima de la mesa con tanta historia arbitral”, prosiguió Frade. “Pa’ lo que vale”, apuntó Paco González. “Y hace bien, ¿cómo se va a meter con el arbitraje con todo lo que le queda por jugar”, afirmó por su parte Manolo Lama.

En cuanto a la porra entre los tertulianos sobre quién subiría, Manolo Lama apostó por el Oviedo; Paco González dijo que “a mi la lógica me dice que el Eibar y el corazón el Oviedo”. “No te atreves a decir lo que piensas”, le afeó Juanma Castaño a Paco González. “Piensas que va a subir el Oviedo, pero no lo dices porque tienes miedo a gafarlo”, prosiguió Castaño. Fue entonces cuando Paco González reconoció que “tengo esa fe absurda de que el Oviedo va a eliminar al Eibar, pero un Oviedo-Sporting (en la final) no lo quiero. En caso de un Oviedo-Sporting creo que pasáis vosotros (el Sporting)”.

“Un Oviedo-Sporting sería apoteósico. Un derbi asturiano por una plaza en Primera División me parecería un partido…”, añadió Gonzalo Miró. “Absolutamente innecesario para la salud de la comunidad autónoma”, le interrumpieron al unísono Juanma Castaño y Heri Frade. “Los asturianos no estamos preparados como sociedad para eso”, abundó Frade. “Hay que llevarlo a Polonia. Como la Liga de Ucrania habría que sacar ese partido de la zona de conflicto”, remató Paco González.

“Probablemente suba el Espanyol, pero quiero que suba un asturiano, preferiblemente el Oviedo”, afirmó Miguel Rico, seguidor culé y de los azules. Por su parte, Roberto Palomar (“Marca), otro de los tertulianos, también mostró sus preferencias: “En los hechos deportivos que nos vienen por delante que puede ser un Alcaraz-Djokovic (Roland Garros) y un Pogacar-Vingegaard, lo que más me apetecería sería un Sporting-Oviedo. Dicho lo cual, va a subir el Eibar”. “Yo apuesto por el Sporting”, dijo Santiago Cañizares en su intervención.

“El mejor goleador lo tiene el Espanyol, el que ha hecho mejor año de media es el Eibar, el que está en mejor momento es el Oviedo… Y, sin embargo, el que ha entrado de medio tapado, el que ha entrado en la última jornada, el outsider… Y al que a todos por los resultados en la Liga regular les hubiera ganado la eliminatoria es el Sporting. El Sporting es el menos favorito y, sin embargo, no estaría cómo si tuviera que jugar contra el Sporting. Lo que no quiero es un Sporting-Oviedo, eso no viene bien, es muy malo. Nunca me plantearía ir al campo”, sentenció Castaño.