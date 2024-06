Así llegan Sporting y Oviedo para recibir al Espanyol y al Eibar en el play-off de ascenso a Primera División

Sporting y Oviedo, con momentos de agotamiento, con otros de brillantes, pero siempre con el objetivo claro, han llegado a la orilla, a la tierra prometida del play-off. Una vez que el ascenso directo se alejó definitivamente, había que pegar el estirón que les llevara a librar la primera de las dos batallas que dan el último premio de la temporada. Los dos llegan con la moral alta y en un buen momento. El Sporting, dubitativo hasta hace poco, se ha rehecho para dar el estirón final mientras que el Oviedo se ha mantenido sólido, con un equipo muy difícil de batir y, por plantilla y juego, temido por sus rivales.

El Sporting, en apenas un mes, ha espantado los fantasmas para situarse de nuevo en aquel ilusionante enero, el que anunciaba ascenso o promoción tras una impecable primera vuelta, el que devolvió el orgullo y la ilusión a una ciudad, a una afición entera. Entre otras cosas, por una verdad recordada a menudo por Miguel Ángel Ramírez: nadie contaba al inicio de la temporada con esto. El factor sorpresa dobló el impacto y el sportinguismo, lejos del recelo, se enganchó como pocas veces en los últimos años. No ha sido un idilio permanente, por eso el acelerón final, el protagonizado en el campo y en la grada, cobra una importancia añadida y es el mejor argumento para aspirar a todo en junio.

Diez puntos de los últimos quince posibles han hecho al Sporting levantarse, dinamitar el pesimismo y devolver la confianza de un sportinguismo de uñas tras aquel 0-3 ante el Villarreal B que amenazó con llevarse todo por delante. Alejandro Irarragorri, presidente del club, se reunió entonces con Miguel Ángel Ramírez para atajar el incendio. Al margen los dardos de aquel planteamiento en el Martínez Valero, cierre de filas de todos los estamentos en Mareo, confianza plena en la que queda por delante y un mensaje compartido con futbolistas, técnicos y empleados: "No podemos dejar escapar ahora todo el trabajo que nos ha llevado hasta aquí". En resumen, lo que tan bien funcionó hasta enero, lo que hizo creer en grande, no podía acabar resolviéndose con una permanencia más. Fue el primer punto de inflexión. El tiempo añadió sentido al "nos va a salir bien".

La crisis se empezó a atajar con un empate de mérito en el campo del Espanyol, precisamente el primero de los dos rivales que separarían al equipo de la vuelta a Primera siete años después. Se ganó al Andorra y los constantes pinchazos de los rivales dieron para rehacer números. La derrota ante el Leganés no evitó la masiva movilización de una afición dispuesta a dar un nuevo paso adelante, echada a la calle desde seis horas antes del partido vital ante el Eibar en El Molinón. Miles de personas caminando de Pelayo al municipal gijonés. Otro momento clave. Ahí la afición volvió a darlo todo y el equipo echó el resto. El gol de Campuzano a seis minutos de los noventa reglamentario fue apretar el acelerador para ya no frenar nunca.

El Oviedo, por su parte, llegó a Eibar consolidado en el play-off, aunque con ciertos temores por lo que le sucedió en la derrota ante el Espanyol, en un gran partido de los azules que se vio truncado por decisiones arbitrales más que discutibles. Que le tocara el Eibar el último día elevó la tensión y, visto lo que sucedió en Ipurua, no era para menos. Una vez salvado este obstáculo, a pesar de la derrota, el entrenador del Oviedo lo tuvo muy claro desde el principio.

Apenas pudo el Oviedo saborear el pase al play-off porque a Luis Carrión la cabeza se le fue directo al choque del sábado (18.30) en el Carlos Tartiere. Oviedo y Eibar de nuevo las caras esta vez en el primer asalto de la primera ronda por el ascenso a Primera División, el más suculento premio al que se enfrenta el Oviedo en las dos últimas décadas. Y el entrenador de los azules es consciente de la dificultad que entraña el choque ante el conjunto armero. “Me gusta mucho cómo juega el Eibar”, advirtió Carrión.

“Conozco mucho al Eibar porque lo veo bastante. No sé si recuperarán jugadores, pero vienen haciendo las cosas muy bien. Trataremos de hacer las cosas bien. Este partido nos servirá para ver cosas”, valoró el catalán. Más flores lanzó Borja Bastón sobre su exequipo: “Ellos son muy buenos, un equipazo, pero confiamos en nosotros”.

Las frases de Carrión no tardaron en obtener respuesta por parte de Joseba Etxeberría, satisfecho con haber amarrado el tercer puesto, pero consciente de la dificultad que le pondrá el Oviedo sobre el terreno de juego. “Sabemos que en esta categoría hay muchísima igualdad. Vemos que plantillas muy poderosas se han quedado fuera y le damos valor a lo que estamos haciendo. Queremos el premio gordo. Hemos visto el nivel del Oviedo, que es un equipo muy bueno, pero creo que el Eibar llega bien. Tenemos claro cómo debemos de jugar, creo que no era fácil jugar el partido hoy y con esa necesidad de ganar. No todo el mundo está capacitado para dar esta respuesta. El Oviedo es un señor equipo. Nos vamos a enfrentar dos buenos equipos y al final no es fácil".

