Nico de las Heras, tras terminar segundo en el Mundial: "Ha sido una sensación increíble"

"La sensación ha sido increíble". Aún exhausto por la paliza física a la que se ha sometido, Nico de las Heras ya está de vuelta en Asturias. Lo hizo ayer por la noche, cuando su avión aterrizó avanzada la noche en el Aeropuerto de Asturias. El ultrafondista de la Atlética Avilesina no podía ocultar su felicidad. No es para menos, porque este domingo se hizo con la segunda plaza en la clasificación general en el Mundial celebrado en Hungría, además de hacerse con el primer puesto en su categoría.

Todo ello le hace ser el récordman de España absoluto de la distancia y récordman mundial de su categoría. "Mañana (por hoy) a las nueve vuelvo a trabajar en mi farmacia en Grado, pero al mediodía tocará siesta", bromea el atleta, que completó 441 kilómetros en 48 horas.

"La clave ha sido la gestión del sueño y del esfuerzo", reconoce De las Heras, que tomó la decisión de no dormir durante los dos días que duró la prueba. "Solo tuve 20 minutos en los que cerré los ojos, porque no quería tumbarme y apalancarme. No me fue mal con mi plan", señala el ultrafondista, que reconoce que la falta de sueño le hace tener la cabeza un poco ida. Aunque ahora ya ha acabado la competición, todavía no ha podido reponer el tanque de gasolina. "Intenté dormir una buena siesta, porque por la noche, al estar tan reventado, dormí mal, solo seis horas. El cuerpo todavía estaba activo", apunta.

Nico de las Heras ya había competido en carreras que duran un día, pero para esta competición tuvo que adaptarse para poder rendir al máximo. "Lo más conveniente es ir dosificando el esfuerzo, haciendo pequeñas paradas, porque si lo haces de seguido acabas colapsando. Es importante saber cuándo tienes que parar", explica el avilesino que, a pesar de recorrer más de cuatrocientos kilómetros, confiesa no estar excesivamente cansado a nivel físico. "Lo que más me ha perjudicado ha sido la voz porque nos llovió durante la carrera, por lo que me acabé afónico. Eso, incluso, me afectó a la hora de comer", revela el ultrafondista, que reconoce que, en las últimas horas, tuvo que apretar para poder batir el récord de su categoría, algo que le acabó afectado, aunque asegura que "no llegué a poner al cuerpo al extremo".

"No me arrepiento para nada de haberme apuntado, es una sensación increíble. Ha sido una experiencia sensacional", afirma De Las Heras que, por el momento, no va a repetir una competición así "porque el esfuerzo físico y mental ha sido muy duro". Ahora, cerca de cumplir los 60 años y tras recibir un cálido recibimiento nada más llegar a Asturias, hoy volverá a su puesto de trabajo en Grado para atender a sus clientes. "A las nueve estaré ahí, no va a haber problemas de cansancio ni de sueño", bromea. En su mente estará volver a calzarse las zapatillas en cuanto duerma una buena siesta.

