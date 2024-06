La "Operación Iago Novo" por el Avilés, en espera

Los fichajes del Avilés tendrán que esperar al menos unas semanas. Como reconoció el propio Miguel Linares, nuevo director deportivo blanquiazul, antes de firmar nuevos jugadores el jienense quiere trabajar en las renovaciones que hasta ahora defendieron la camiseta avilesina, tarea que se pondrá a realizar a partir de mañana. Por ello, el capítulo de llegadas está, por el momento, cerrada.

Aunque Javi Rozada ya pidió un fichaje, el oviedista Yayo, todavía no ha habido movimientos por parte del Avilés para tratar su cesión. El centrocampista tiene gran cartel, gracias a tener ficha sub-23 y ser un jugador con un gran potencial, lo que provoca que hayan sido varios los equipos que podrían interesarse en sus servicios. Eso sí, los blanquiazules pueden jugar la baza de tener al entrenador ovetense en sus filas, algo que puede decantar la balanza, aunque por el momento todo apunta a que el jugador esperará a que se cierre la temporada del fútbol español hasta tomar una decisión, mientras que los avilesinos acaban de perfilar sus renovaciones.

Otro de los nombres por los que todavía no ha habido contactos ha sido por Iago Novo. El mediapunta gallego, que esté año se ha salido en el Langreo y que ha decidido no continuar como azulgrana, está en el mercado, pero todavía no ha recibido ninguna oferta por parte del Avilés. Por el momento el jugador está valorando todas las posibilidades antes de comprometerse con un equipo y no hay cerrada ninguna puerta, aunque por el momento la opción blanquiazul no está sobre la mesa.

